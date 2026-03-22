Referendum giustizia, alle 12 in Provincia di Rimini ha votato quasi il 17%

L'Emilia Romagna è la regione con l'affluenza più alta

L'Emilia-Romagna è la regione con l'affluenza più alta al referendum. Alle 12 ha votato il 19,5%, un dato significativamente più alto (circa otto punti sopra) rispetto alle regionali del novembre 2024, quando si votava sempre di domenica e lunedì, alle 12 andò a votare l'11,57% e l'affluenza finale fu del 46,42%. L'affluenza è superiore di circa cinque punti rispetto alla media nazionale. La provincia dove si è votato di più è quella di Bologna (21,1%), seguita da Ferrara (19,5%) e Ravenna (19,5%), ma tutte le province sono ben al di sopra dell'affluenza delle regionali. A Rimini ha votato il 16,95%.