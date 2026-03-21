Referendum: ha 103 anni l'elettrice più anziana di Santarcangelo

Modalità ed informazioni per il voto

In vista del referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia in programma domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 dalle 7 alle 15, saranno 17.536 gli elettori santarcangiolesi chiamati alle urne, tra votanti in città e all’estero.

Ha compiuto 103 anni l’elettrice più anziana mentre sono quattro i più giovani, che hanno raggiunto la maggiore età proprio da qualche giorno. Sono invece 74 gli elettori che voteranno la prima volta in occasione del referendum.

Gli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero che voteranno nel Paese dove si trovano attualmente sono 1.273, mentre per questa tornata referendaria non è previsto il voto dei fuori sede.

Venti i seggi comunali: il più popoloso resta il numero 3 presso la scuola Pascucci (1.279 gli aventi diritto), mentre il 9 al centro civico di Montalbano si conferma quello con il numero minore di elettori (372). Le collocazioni sono indicate in dettaglio nella sezione dedicata del sito internet: www.comune.santarcangelo.rn.it/it/topics/elezioni.

Le aperture straordinarie per il rilascio della tessera elettorale

Chi avesse esaurito o smarrito la tessera elettorale può richiederne una nuova rivolgendosi allo Sportello al Cittadino (piano terra, lato scala A del Municipio) aperto sabato 21 marzo con orario continuato dalle 8,30 alle 18 e, nelle giornate di votazione, negli orari di apertura dei seggi: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Anche i neo-maggiorenni e i neo-cittadini italiani che abbiano ricevuto apposita comunicazione possono ritirare la tessera presso lo Sportello al Cittadino.

Oltre alla tessera elettorale, per poter votare occorre essere in possesso della carta d'identità o di un altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio patente, passaporto, libretto di pensione, porto d’armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale): i documenti possono essere utilizzati anche se scaduti, purché sia possibile l’identificazione del votante.

I risultati indiretta

A partire dalle ore 15 di lunedì 23 marzo sarà possibile seguire i risultati del voto santarcangiolese per il referendum, pubblicati in tempo reale sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it e sui canali social del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Tutti gli approfondimenti sono pubblicati su www.comune.santarcangelo.rn.it/it/topics/elezioni.