Referendum sulla giustizia: da lunedì al via la raccolta firme del centrodestra

Dopo l’approvazione definitiva della riforma in Senato, maggioranza pronta a chiedere il referendum confermativo. Indicati i parlamentari che seguiranno le procedure

Partirà lunedì la raccolta delle firme tra i parlamentari della maggioranza di centrodestra per chiedere il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia, approvata ieri in quarta lettura dal Senato.

Il nuovo passaggio fa seguito alla richiesta formale inviata ai segretari generali di Camera e Senato dai capigruppo della coalizione, con l’obiettivo di avviare le procedure e ottenere la certificazione necessaria.

Per la presentazione della richiesta di referendum serviranno almeno un quinto dei parlamentari: 80 firme alla Camera e 40 al Senato.

Nel documento inviato ai due rami del Parlamento, il centrodestra ha anche indicato i coordinatori che seguiranno l’iter e provvederanno al deposito delle firme presso la Corte di Cassazione.

Alla Camera i referenti saranno Ylenja Lucaselli Kelany (Fratelli d’Italia), Francesco Paolo Sisto Costa (Forza Italia) e Simonetta Matone (Lega). Al Senato, invece, toccherà a Marcello Pera (Fratelli d’Italia), Erika Stefani (Lega) e Pierantonio Zanettin (Forza Italia).

Con questo passo formale, la maggioranza punta a coinvolgere direttamente gli elettori nella conferma della riforma, considerata uno dei pilastri del programma di governo in materia di giustizia.