Referendum, ufficio elettorale di Bellaria Igea Marina aperto con orari straordinari

A Riccione servizio attivo dal 17 al 23 marzo per tessere elettorali, duplicati e assistenza agli elettori in vista del voto

In vista del referendum costituzionale che chiamerà al voto la cittadinanza domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Ufficio Elettorale Comunale di piazza del Popolo resterà aperto con orario straordinario allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate, nonché i duplicati delle stesse in caso di deterioramento, esaurimento, smarrimento o furto dell’originale. Il servizio sarà disponibile nello spazio allestito allo scopo al piano terra – lato monte della residenza comunale – da domani, martedì 17 marzo, sino a sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00. In concomitanza con l’apertura dei seggi, il medesimo sarà aperto poi sabato 22 marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 23 marzo dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Si precisa nell’occasione che, in caso di deterioramento o smarrimento, il duplicato della tessera elettorale sarà rilasciato previa apposita dichiarazione dell'interessato, da formalizzare presso lo stesso ufficio; in caso di furto, invece, prima di formulare domanda di duplicato è necessario presentare denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza, poiché tale documento verrà indispensabilmente richiesto dall’Ufficio Elettorale per i propri espletamenti. In caso di esaurimento, per ottenere la nuova è necessario esibire la tessera elettorale esaurita. Per informazioni, l’ufficio risponde al diretto 0541.343717.

Per quanto riguarda gli aventi diritto al voto assistito, per il rilascio degli appositi certificati è possibile rivolgersi alla struttura sanitaria Ausl di piazza del Popolo, di fianco al Comune, ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 9.00 alle ore 11.30; la prossima mattinata utile sarà pertanto quella di mercoledì 18 marzo, ricordando che è possibile avvalersi anche della seduta ambulatoriale straordinaria disponibile domenica 22 marzo, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso l’Ospedale Infermi di Rimini. Per informazioni in merito, il numero da contattare è lo 0541.707111.

Infine, si segnala il prezioso servizio di trasporto gratuito, che sarà effettuato anche in occasione di questa tornata elettorale dall’Associazione di Volontariato Onlus Pubblica Assistenza Croce Blu. Dedicato ai cittadini con disabilità o infermità certificata, verrà operato a mezzo pulmino o ambulanza a seconda delle necessità dell’interessato: conducendolo dalla propria abitazione al seggio e ritorno, al fine di garantire l’esercizio del diritto di voto anche a questi cittadini. Per prenotare il servizio, è sufficiente telefonare allo 0541.333222 oppure al 346.7276168, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 entro giovedì 19 marzo; il trasporto sarà poi effettuato gratuitamente domenica 22 marzo, o la mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30, o il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30.