Reggini presenta la Nuova Audi Q3 all’Aeroclub San Marino

Sabato 25 ottobre presso Aeroclub San Marino, Torraccia, con la partecipazione di Cristian Selva, campione europeo di acrobazia aerea radiocomandata

L’Aeroclub San Marino di Torraccia, luogo simbolo di storia, tecnica e passione per la meccanica, ha fatto da cornice alla presentazione della Nuova Audi Q3, organizzata dalla concessionaria Reggini. Un evento che ha saputo unire eleganza, innovazione e legame con il territorio, accogliendo clienti, appassionati e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale sammarinese.

Su questo suggestivo scenario, dove la passione per la guida incontra la libertà del volo, si è esibito Cristian Selva, campione italiano ed europeo IMAC, la disciplina che unisce tecnica, precisione e spettacolarità con aerei acrobatici radiocomandati. Selva ha entusiasmato il pubblico con una performance ad alta adrenalina, eseguita con un aeromodello personalizzato Audi, simbolo perfetto dell’incontro tra tecnologia, talento e passione.

Nuova Audi Q3: design, tecnologia e sostenibilità

Giunta alla terza generazione, con oltre due milioni di unità vendute nel mondo, la nuova Audi Q3 si presenta completamente rinnovata, confermandosi come uno dei modelli più rappresentativi della casa dei quattro anelli.

Linee decise, proporzioni sportive e dettagli raffinati ne esaltano la personalità, mentre le soluzioni tecnologiche di ultima generazione migliorano comfort, efficienza e piacere di guida.

A completare la gamma, la versione e-hybrid offre un perfetto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità: fino a 119 km di autonomia in modalità elettrica, un sistema di recupero dell’energia in frenata e un’esperienza di guida dinamica e a basse emissioni, nel pieno spirito Audi.

Reggini: tradizione, innovazione e legame con il territorio

“La scelta dell’Aeroclub San Marino non è casuale: è un luogo che parla di storia, autenticità e passione per le ‘macchine’, in questo caso volanti, dove la tecnologia si unisce all’emozione e il progresso incontra le radici di una comunità che ama la bellezza e l’ingegno,”

– dichiara Filippo Reggini.

“La presenza di un giovane talento come Cristian Selva rappresenta alla perfezione lo spirito con cui guardiamo al futuro: valorizzando le persone, l’innovazione e il legame con il territorio. Reggini, da sempre punto di riferimento per chi cerca eccellenza e affidabilità, conferma così il proprio impegno nel coniugare tradizione e innovazione, offrendo esperienze di valore che vanno oltre la semplice guida.”

Un pomeriggio di emozioni

L’evento ha permesso ai partecipanti di scoprire da vicino tutte le novità della nuova Q3, in un’atmosfera conviviale e di condivisione.

A rendere la giornata ancora più speciale, il sorteggio di un volo panoramico sopra il territorio sammarinese, che ha regalato a un fortunato ospite un’esperienza unica nel segno della libertà e dell’emozione del volo.

Per chi desidera approfondire le prestazioni della nuova Audi Q3, è possibile prenotare un test drive e visitare la concessionaria Reggini per scoprire tutte le versioni disponibili.

