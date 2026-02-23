Relazioni, diversità e linguaggio: il viaggio emotivo di “Fratelli”

In scena al Teatro Sociale di Novafeltria la storia di due fratelli che comunicano attraverso storie, gesti e immaginazione

Mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21.00 il Teatro Sociale di Novafeltria ospita FRATELLI, intensa e toccante produzione del Teatro la Ribalta, compagnia pluripremiata a livello nazionale e internazionale per la sua forza etica e artistica.

FRATELLI racconta la storia di due fratelli che vivono soli in un appartamento. Per comunicare inventano giochi, storie, gesti. Si parlano, eccome. Ma la lingua di uno dei due è diversa, ingarbugliata: è autistico e il suo modo di stare al mondo segue traiettorie proprie, inattese, profondamente autentiche.

Ha bisogno del fratello. E il fratello, a sua volta, ha bisogno di lui. Ha scoperto che quando l’altro entra in una storia, quando si lascia attraversare dal racconto, sembra felice. E allora via, a raccontare storie. A costruire mondi condivisi. A cercarsi, ogni giorno.

In scena Michele Calcari e Paolo Grossi, con la regia, scene e costumi di Antonio Viganò.

Lo spettacolo è un viaggio nel cuore delle relazioni umane, sui sentieri che portano verso l’altro, verso il diverso, senza stancarsi mai di cercarlo — anche quando pensiamo di averlo già trovato. Con delicatezza e profondità, FRATELLI affronta il tema della diversità come spazio di incontro, necessità reciproca e possibilità di trasformazione.

Da anni Teatro la Ribalta lavora per abbattere pregiudizi e rinnovare lo sguardo sul concetto di normalità, dando voce a un teatro inclusivo e di straordinaria qualità artistica. In questa produzione, la collaborazione con Balletto Civile e Gli Scarti ETS rafforza ulteriormente la dimensione poetica e civile del progetto.

Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro capace di emozionare, interrogare e aprire nuove prospettive. La Compagnia replicherà lo spettacolo anche in matinèe per le Scuole Superiori di Novafeltria.