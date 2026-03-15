San Leo, cade durante escursione sui monti Tausani: interviene il Soccorso Alpino

Un tecnico del Soccorso Alpino, fuori servizio, è intervenuto per primo, allertando i colleghi

Un 55enne residente a Cesena si è infortunato durante un'escursione sui monti Tausani, nel territorio del comune di San Leo. I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi (domenica 15 marzo): a soccorrere l'escursionista, per primo, è stato proprio un tecnico della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino, fuori dal servizio. Il 55enne, che era solo, è scivolato, riportando una distorsione alla caviglia che ne impediva i movimenti. Il tecnico ha attivato i colleghi del soccorso alpino, intervenuti con due squadre. L’escursionista è stato quindi posizionato su una barella portantina e trasportato lungo il sentiero, fino al punto in cui è arrivata l’ambulanza, che si è occupata del trasporto in ospedale.