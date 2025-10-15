REplay a Le Befane: i giocattoli dimenticati diventano sorrisi per i bambini

L’iniziativa solidale invita a donare giochi nuovi, usati o da sistemare, che saranno destinati all’associazione SalvaMamme

È in corso a Le Befane Shopping Centre di Rimini l’iniziativa solidale REplay, dedicata al riuso creativo dei giocattoli 'dimenticati' in qualche angolo o scatolone di casa propria, per regalare nuova vita agli oggetti e un sorriso ai bambini.



Domenica 12 ottobre è stato infatti possibile portare al centro commerciale un giocattolo nuovo, usato o da aggiustare: tutti i giochi raccolti vengono sistemati e poi donati ai bambini dell’associazione romana SalvaMamme, impegnata da anni nel sostegno a famiglie in difficoltà. Sul sito www.lebefane.it è disponibile il vademecum per la donazione di giocattoli usati.



Prossimo e ultimo appuntamento domenica 19 ottobre 2026 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 in piazza UniEuro.

