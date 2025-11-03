Report in onda nonostante la diffida di Ghiglia

Ranucci: “Tentativo di bavaglio, è gravissimo”. L’opposizione chiede le dimissioni del membro del Garante per la Privacy

È andata regolarmente in onda la puntata di Report, nonostante l’invio di una diffida da parte di Agostino Ghiglia, componente del Garante per la Privacy, che contesta al programma la presunta acquisizione illecita di dati personali.

Nel servizio al centro della controversia, la trasmissione di Rai 3 mostra la visita di Ghiglia nella sede di Fratelli d’Italia, avvenuta il giorno prima della decisione dell’Autorità di infliggere una multa al programma per la diffusione dell’audio di una telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini.

Nonostante la diffida, il conduttore Sigfrido Ranucci ha deciso di mandare comunque in onda la puntata, denunciando quello che definisce “un tentativo di bavaglio”.

“Prova a imbavagliarci, è gravissimo”, ha dichiarato Ranucci, sottolineando che il diritto di cronaca non può essere limitato da pressioni esterne.

La vicenda ha avuto anche un risvolto politico: l’opposizione ha chiesto le immediate dimissioni di Ghiglia dal suo incarico nel Garante per la Privacy, giudicando inopportuno il suo intervento alla vigilia della trasmissione.