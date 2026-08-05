Restyling della passeggiata del fiume Marecchia a San Giuliano: la giunta dà il via libera all'iter
Sarà anche sistemato uno dei capanni da pesca dell'area
Dopo la riqualificazione del primo capanno da pesca, diventato sede delle attività sperimentali del Rimini Blue Lab e dopo la realizzazione del Museo diffuso della marineria, la Giunta comunale di Rimini ha avviato l'intervento di riqualificazione della passeggiata lungo l'alveo fluviale del Deviatore Marecchia, con l'adeguamento funzionale e la messa in sicurezza del capanno da pesca posto accanto a quello già riqualificato, sulla sponda destra, a San Giuliano. L'intervento, del valore complessivo di 392.500 euro, sarà finanziato per l'80% con risorse della Regione Emilia-Romagna e per il restante 20% dal Comune di Rimini. L'obiettivo di palazzo Garampi è doppio: recuperare e mettere in sicurezza il capanno attraverso un intervento di restauro e risanamento conservativo, valorizzandone il valore storico e paesaggistico; dall'altro riqualificare la passeggiata lungo il fiume, rendendo più attrattivo e fruibile un tratto di grande pregio ambientale, all'ingresso della Passeggiata degli Artisti e del Museo diffuso della Marineria. Con l'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione, da parte della giunta, prende così avvio la fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, passaggio necessario per arrivare alla realizzazione dell'intervento nei tempi previsti dalla programmazione regionale.