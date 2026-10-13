Reunion XXII a Riccione, Star Trek compie 60 anni: due giorni di fantascienza con J.G. Hertzler

Nel weekend del 17/18 ottobre al centro congressi dell'Hotel Mediterraneo



Riccione torna a essere, per un fine settimana, uno dei punti di incontro italiani per gli appassionati di fantascienza. Il 17 e 18 ottobre 2026, all’Hotel Mediterraneo, si svolge la Reunion XXII, l’appuntamento autunnale organizzato dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Italian Klinzha Society, Doctor Who Italian Club e Ultimo Avamposto. Due giorni dedicati agli universi della fantascienza televisiva, cinematografica e letteraria.



Ospite principale dell'edizione 2026 sarà J.G. Hertzler, attore statunitense conosciuto soprattutto per il ruolo del Generale, poi Cancelliere Martok, uno dei personaggi più riconoscibili di Star Trek: Deep Space Nine. Hertzler ha inoltre partecipato ad altre produzioni del franchise, tra cui Star Trek: Voyager, Star Trek: Enterprise e Star Trek: Lower Decks.



Il programma della Reunion XXII prevede, tra gli altri appuntamenti, incontri con J.G. Hertzler, due conferenze dedicate agli alieni di Star Trek: una lezione di lingua vulcaniana e un incontro dedicato ai klingon. Inoltre un aggiornamento sulla fantascienza al cinema e in televisione, quiz e giochi a tema, spazi dedicati ai 60 anni di Star Trek, sfilata cosplay e tante sorprese.



Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica: uno sguardo a "Le misteriose lune del Sistema Solare" con il Dott. Ubaldo Ferri, socio dell'Associazione Astronomica del Rubicone.

La manifestazione guarda anche oltre Star Trek, con appuntamenti dedicati a Doctor Who, ai fumetti e ai diversi linguaggi della fantascienza.



