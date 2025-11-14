Revenge porn, La Russa Jr. offre 25.000 euro alla parte civile

L’offerta è stata però giudicata non congrua sia dalla Procura sia dall’avvocato della ragazza, che aveva chiesto 50mila euro di provvisionale

La difesa di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, tenta la strada dell’estinzione del reato attraverso un risarcimento economico e l’accesso alla giustizia riparativa. L’imputato è accusato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite insieme a un amico, anch'egli a processo, per un video intimo della 22enne che li aveva denunciati. Durante l’udienza preliminare, i legali di La Russa hanno offerto alla giovane 25mila euro come risarcimento per il video registrato a sua insaputa e da lui inviato all'amico, che lo avrebbe poi a sua volta inoltrato a una terza persona. L’offerta è stata però giudicata non congrua sia dalla Procura sia dall’avvocato della ragazza, che aveva chiesto 50mila euro di provvisionale. La denuncia della 22enne comprendeva inizialmente anche l’accusa di violenza sessuale, archiviata due settimane fa. Resta invece in piedi il procedimento per revenge porn, sul quale si concentrerà la decisione del giudice, chiamato a valutare se accogliere o meno la richiesta di giustizia riparativa avanzata da La Russa. La decisione finale sulla posizione di La Russa è attesa per il 17 dicembre, giorno in cui arriverà anche la sentenza per il coimputato.