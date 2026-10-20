Revisione contabile, tre seminari dell’Ordine dei Commercialisti di Rimini

Si parte venerdì 23 ottobre al Centro Congressi SGR con un ciclo di incontri dedicato al nuovo manuale CNDCEC per le imprese di minori dimensioni

Si avvia venerdì 23 ottobre un ciclo di seminari di formazione che l’Ordine dei Commercialisti di Rimini dedica al tema della revisione contabile. Il ciclo dei seminari dal titolo “La revisione contabile dei bilanci 2026: la nuova versione del “Manuale CNDCEC” per la revisione legale nelle imprese di dimensioni minori” si articolerà anche su altri appuntamenti previsti per mercoledì 28 ottobre e venerdì 6 novembre, sempre dalle 14.30 al Centro Congressi SGR di Rimini. La revisione contabile è disciplinata dal quadro normativo italiano della revisione legale e si concentra sull'applicazione della nuova versione del Manuale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) dedicata alla revisione legale nelle imprese di minori dimensioni. Al primo incontro interverranno Marta Benini, Gianni Pezzuto e Pierpaolo Sedioli (Partner LaBase) con Isabel Matteucci e Gianmarco Zoli (Senior Auditor LaBase). Nell’incontro di venerdì sarà a tema l’edizione 2025 del manuale predisposto dall’Ordine, dettagliando le novità contenute nella nuova versione del manuale, Il rinnovato “audit tool excel” per la gestione degli incarichi e il nuovo “toolkit” per la gestione della qualità. A seguire, il 28 ottobre e il 6 novembre si affronterà l’approccio metodologico alla revisione contabile nelle imprese minori. Iscrizione tramite il portale www.fpcu.it