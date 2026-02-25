Riapre il bar del Centro Valloni con gli studenti dell’Istituto Alberghiero Malatesta

Studenti in servizio dalle 8 alle 14 per un’esperienza lavorativa e di comunità

Il bar del Centro ASP Valloni riapre con il contributo dei ragazzi e le ragazze dell’Istituto alberghiero Malatesta. Dal 9 febbraio al mattino gli studenti e le studentesse della I G dell’istituto sono protagonisti di un progetto di formazione professionale inserito nel loro percorso di studi, dove all’esperienza lavorativa in un contesto reale si aggiunge l'opportunità di scoprire un ambiente che rappresenta un pezzo di storia della città. I ragazzi garantiranno il servizio ai 134 ospiti delle due strutture ai loro famigliari e a tutti gli operatori.

Durante l’orario scolastico, tra le 8 e le 14, i ragazzi e le ragazze sotto la guida e il consiglio dei docenti prestano servizio nel bar della struttura di Via Di Mezzo, che era stato chiuso durante il periodo del Covid e che ora torna ad essere operativo a favore degli ospiti proprio grazie a questa virtuosa collaborazione. Un’occasione che conferma il ‘Valloni’ come spazio aperto alla città e in dialogo con la comunità di cui è parte integrante.

L’avvio simbolico di questo progetto sarà salutato con un momento inaugurale domani, giovedì 26 febbraio alle ore 11, con la partecipazione del Sindaco di Rimini Dott. Jamil Sadegholvaad, del presidente dell’Asp Valloni Marecchia Stefano Vitali, del, del Dirigente dell'Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini Dott. Giuseppe Foti, della Dirigente Malatesta Rimini Dottoressa Sabina Fortunati e del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Emilia-Romagna, Dott. Bruno Di Palma

Alla fine dell’inaugurazione è previsto un buffet offerto dall’Istituto Malatesta