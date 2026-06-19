Riapre la via Tolemaide: completato il primo tratto dei lavori

Intervento da 1,3 milioni di euro concluso in anticipo rispetto al cronoprogramma

Con la realizzazione della segnaletica a terra nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno, si concludono i lavori per la sistemazione del primo tratto della SP 136 ‘Tolemaide’.

Nel primo pomeriggio della giornata odierna, venerdì 19 giugno, verrà dunque completamente riaperta alla normale circolazione l’importante arteria viaria, oggetto di un intervento il cui primo step realizzato ha avuto un costo di 1.3 milioni di euro ed è stato eseguito in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale.

Ricordiamo che Il tratto interessato dalla fase 1 dei lavori di ricostruzione del corpo stradale è stato quello dal km 3+395 (rotatoria con la SS 16) al km 1+300 (rotatoria “Mitica”).