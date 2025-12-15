Riapre lo storico locale di Riccione: ecco il nuovo Caffè Centrale

Marito e moglie ridanno vita al bar di Corso Fratelli Cervi

Sabato pomeriggio (13 dicembre) a Riccione, alla presenza della Sindaca Daniela Angelini, è stato inaugurato il storico Caffè Centrale dai coniugi Maria Di Stasi e Michele Plantamura, che hanno dato al locale la nuova insegna “Il Centrale”. Dopo un’attenta ristrutturazione, ogni parte del locale è stata ripristinata e aggiornata, con l’obiettivo di coniugare la tradizione con un tocco moderno.

Il Centrale sarà aperto dalle prime ore del mattino fino a tarda notte e, dal giovedì al sabato, ospiterà anche dj set con musica selezionata per accompagnare le serate.

All’inaugurazione hanno partecipato numerosi ospiti, tra parenti, amici, fornitori, conoscenti e cittadini curiosi. Tra gli ospiti anche la nota organizzatrice di eventi Valeria Folloni, molto attiva con il Top Club di Miramare.

Durante la serata, Maria Di Stasi e Michele Plantamura hanno offerto ai presenti stuzzicherie e bevande, con spumante servito dal taglio del nastro delle 18:30 fino a tarda serata, rendendo l’evento un momento di festa e convivialità.

Le immagini dell'inaugurazione (foto Ballante)