Riapre via Ponte a Verucchio dopo il maxi intervento fognario

Conclusi i lavori complessi sul collettore principale, con ammodernamento di rete fognaria e acquedotto e continuità dei servizi garantita

Entro la prossima settima è prevista la riapertura di via Ponte a Verucchio. Dopo mesi di interventi per risolvere il grave guasto al collettore fognario principale di vallata, il cantiere entra nella sua fase conclusiva, portando a termine un’opera di fondamentale importanza per la sicurezza infrastrutturale del territorio.

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso per l’entità del danno iniziale e per la scelta strategica del Gruppo Hera, condivisa con l’amministrazione comunale, di risolvere preventivamente ulteriori criticità emerse in corso d’opera. Per ottimizzare i tempi ed evitare l'apertura di nuovi cantieri nel prossimo futuro, sono stati infatti rinnovati integralmente 150 metri di rete fognaria e 160 metri di condotta dell’acquedotto, senza compromettere la continuità dei servizi agli utenti. Questi lavori di ammodernamento garantiscono oggi una rete più efficiente e resiliente.

“Hera desidera esprimere un sincero ringraziamento ai residenti per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante il periodo di chiusura stradale” - ha dichiarato Angelo Torcaso, Responsabile Operations Idrico Area Rimini del Gruppo Hera - “Nonostante la complessità dell’intervento sulle reti di acquedotto e fognatura, le lavorazioni sono state pianificate ed eseguite in modo da garantire la piena continuità del servizio agli utenti, senza causare interruzioni e disservizi. La stretta collaborazione e la proficua sinergia tra HERA e l’impresa appaltante, insieme al Comune di Verucchio e la Provincia di Rimini è stata fondamentale per ottimizzare i tempi di ripristino della sede stradale, restituendo così al territorio e alla collettività infrastrutture più sicure ed efficienti”.

Hera ricorda che per segnalazioni di guasti, rotture o emergenze fognarie, è sempre attivo 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento: 800.713.900.