Ricc10ne Sunset Run: sport, musica e solidarietà nel cuore della città

Sabato 20 settembre la seconda edizione della corsa serale di 10 km tra gare competitive, percorsi non competitivi e intrattenimento per tutti

Partito il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti sportivi più attesi di fine estate. Sabato 20 settembre prende il via la seconda edizione di “Ricc10ne Sunset Run”: l’evento inserito nel calendario Fidal nazionale che unisce sport e divertimento per tutti.

L’iniziativa prevede una gara podistica competitiva di 10 chilometri omologati, affiancata da due percorsi non competitivi di 10 e 5 chilometri, pensati per camminatori, famiglie, runner amatoriali, persone con disabilità, oltre alle attività gratuite di fitness e a una grande festa finale aperta a tutta la città.

L’evento sarà un’occasione unica per unire sport e divertimento alla solidarietà: parte del ricavato sarà destinato, infatti, alle attività della comunità di San Patrignano per il recupero dei ragazzi con problemi di dipendenza.

La gara e i percorsi non competitivi





La gara si svolgerà sulla distanza di 10 chilometri omologati Fidal e sarà accompagnata quest’anno da due percorsi non competitivi di 10 e 5 chilometri per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

La partenza è fissata per le 18:30 da piazzale Roma. Oltre alla gara podistica competitiva di 10 chilometri omologati Fidal, l’edizione 2025 propone due percorsi non competitivi – da 10 e 5 chilometri – aperti a tutti e senza necessità di certificato medico o tesseramento.

Un doppio format pensato per rendere la Sunset Run ancora più inclusiva: dalle famiglie con bambini alle persone con disabilità, chiunque potrà partecipare, camminando o correndo, immerso nella magica atmosfera del calar del sole e nell’energia positiva di un evento dedicato al benessere. La manifestazione è inoltre inserita anche nel calendario nazionale Fispes, la Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali.

Un altro elemento che rende speciale la Sunset Run è il pacco gara, pensato nei minimi dettagli e ricco di gadget esclusivi, prodotti e sconti offerti dagli sponsor insieme agli accessori tecnici.

È possibile iscriversi all’iniziativa tramite il sito web https://www.endu.net/it/events/ricc10ne-sunset-run/ (beneficiando di uno speciale sconto di 5 euro utilizzando il codice RICCIONE25) o direttamente il giorno dell’evento presso la segreteria allestita in piazzale Roma.

Animazione, intrattenimento, dj set e fitness in piazzale Roma



La giornata della Sunset Run inizierà già dal mattino con un ricco programma di attività dedicate al benessere e all’intrattenimento. Dalle 10, il villaggio di piazzale Roma si animerà con le iscrizioni e la consegna dei pacchi gara, accompagnate da musica, momenti di animazione e sessioni di fitness. Anche chi non prenderà parte alla gara potrà vivere un’esperienza dinamica e coinvolgente, partecipando alle attività – gratuite e su prenotazione – proposte fino alle ore 13, a cura di Riccione Wellness Academy. Per iscriversi alle sessioni sportive è necessario registrarsi online; tutte le informazioni sono disponibili alla pagina https://www.riccionesunsetrun.it/programma-2/

Il pomeriggio sarà animato dalle esibizioni e dimostrazioni delle società sportive locali, sempre accompagnate dalla musica, fino al warm-up pre-gara curato da Fluxo, in programma intorno alle 18. La “Ricc10ne Sunset Run” prende il via alle 18:30.

Dopo la corsa, la festa di fine estate esploderà in piazzale Roma con il ristoro finale per i runner dal sapore autentico romagnolo e il concerto live della rock band SuPerFlash. Alle 20:30 spazio alle premiazioni, seguite dal dj set firmato da Bexx, Aria Beach e Gloria Gin, che farà ballare tutta la piazza. Un’area food dedicata permetterà di assaporare le eccellenze della tradizione e il miglior street food.