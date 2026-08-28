Riccardo Cocciante a Riccione, domani sera il concerto in piazzale Roma

Il cantautore protagonista del tour “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”, la tournée speciale per celebrare gli 80 anni dell’artista e oltre cinquant’anni di carriera

È ormai tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate di Riccione Music City. Domani, sabato 29 agosto, piazzale Roma ospiterà Riccardo Cocciante, protagonista del tour “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, una tournée speciale pensata per celebrare gli 80 anni dell’artista e oltre cinquant’anni di grandi successi.

Il Maestro porterà sul palco i brani più celebri della sua straordinaria carriera, in un viaggio musicale attraverso canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Un repertorio che continua a parlare al pubblico di oggi e che, nella dimensione del concerto, trova ogni volta una nuova interpretazione, grazie alla sensibilità e all’intensità dell’artista.

L’attesa è ormai agli ultimi giorni: domani sera piazzale Roma sarà il palcoscenico di una grande serata di musica dal vivo, nel segno di uno dei protagonisti più importanti della musica italiana e internazionale.



