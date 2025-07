Ricci è il primo acquisto del Milan, Calhanoglu pensa al ritorno in Turchia

Calciomercato, movimento per le due milanesi nel reparto di centrocampo

In attesa delle visite mediche di Modric, promesso sposo rossonero impegnato attualmente nel Mondiale per Club con il Real Madrid, il Milan ha definito il primo acquisto. Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, i rossoneri hanno trovato l'accordo con il Torino per il centrocampista classe 2001 Samuele Ricci. Al Torino andranno 23 milioni di euro più 2 di bonus, il calciatore avrà garantito un ingaggio netto di 2,5 milioni. L'operazione rientra perfettamente nei parametri di bilancio del Milan: peserà per 9,23 milioni all'anno. Ricci dovrebbe operare come perno centrale del centrocampo a tre di Allegri, con Fofana a destra e Modric a sinistra. I rossoneri dovrebbero aggiungere un altro centrocampista giovane: il sogno è Jashari del Bruges, l'alternativa Javi Guerra del Valencia.

In casa Inter invece tiene banco il futuro di Calhanoglu. Il regista infatti, secondo quanto riportato dalla stampa turca, avrebbe chiesto a Marotta di essere ceduto per tornare in patria e giocare con il Galatasaray. Trattativa non facile perché l'Inter chiede 40 milioni. Per la sua sostituzione, i neroazzurri piomberebbero su Rovella della Lazio.