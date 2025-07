Ricci indagato per affidi a Pesaro, ma si dichiara "estraneo ai fatti"

Sconcerto e amarezza per l’ex sindaco e candidato presidente delle Marche: "Mai gestito direttamente gli affidamenti, fiducia nella magistratura"

Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e attuale candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità negli affidi pubblici del Comune durante la sua amministrazione.

A comunicarlo è lo stesso Ricci attraverso un video sui social, in cui si definisce "sorpreso", "amareggiato" ma "sereno", ribadendo la propria estraneità ai fatti. "Non ho mai avuto rapporti diretti con le associazioni coinvolte – ha spiegato – e non ho mai tratto vantaggi personali, ma solo presunti benefici politici".

Ricci, che afferma di essersi sempre affidato ai suoi collaboratori, sottolinea la tempistica sospetta dell'avviso, arrivato il giorno dopo la convocazione delle elezioni regionali. "Mi sento parte lesa se qualcuno ha tradito la mia fiducia", ha concluso, esprimendo fiducia nel lavoro della magistratura e determinazione nel chiarire la propria posizione.