Riccione, 18enne muore dopo incidente in scooter: chi era Chiara Bacchini

Studentessa dell’ultimo anno al liceo artistico Volta-Fellini, Chiara si preparava all’esame di maturità

Riccione piange Chiara Bacchini, morta a 18 anni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto nella notte tra il 30 aprile e l’1 maggio. La giovane era rimasta coinvolta in uno scontro tra il suo scooter e un’auto all’incrocio con via Monte Bianco. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della Polizia locale, mentre la Procura ha aperto un fascicolo.

Studentessa dell’ultimo anno al liceo artistico Volta-Fellini, Chiara si preparava all’esame di maturità. Accanto allo studio, lo sport era una parte centrale della sua vita: praticava arti marziali al Centro Karate Riccione, dove negli anni era diventata un volto noto e apprezzato.

Allenatori e compagni la ricordano come una presenza solare e trascinante, capace di unire il gruppo dentro e fuori dalla palestra. «Sempre sorridente, era un esempio per tutti», il ricordo commosso del presidente Moreno Villa, che sottolinea il legame costruito nel tempo tra allenamenti e gare.

La famiglia, nel dare la notizia, ha ringraziato per la vicinanza ricevuta e ha scelto di autorizzare la donazione degli organi. Una decisione che aggiunge un gesto di grande generosità a una tragedia che ha colpito profondamente la comunità riccionese. Nei prossimi giorni saranno comunicati i dettagli dei funerali.