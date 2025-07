Riccione, 200mila euro in più per completare il nuovo Spazio Tondelli

Spazio Tondelli, il progetto include ora nuovi arredi, attrezzature tecniche, impianti e finiture

Lo Spazio Tondelli di viale Ceccarini, cuore pulsante della scena culturale di Riccione, si prepara ad accogliere spettatori e artisti in una veste completamente rinnovata, pronta già per la prossima stagione teatrale. "Un intervento che completa la trasformazione avviata negli anni scorsi e che restituirà alla città uno spazio contemporaneo, funzionale e accogliente", spiega l'amministrazione comunale.

Il progetto di riqualificazione viene ampliato con un investimento complessivo che passa da 450.000 a 650.000 euro. I 200.000 euro aggiuntivi. argomenta l'amministrazione comunale, "permetteranno di integrare al meglio l’intervento iniziale con tutti gli elementi necessari per rendere il teatro pienamente operativo e pronto all’uso. Le nuove risorse serviranno in particolare per l’allestimento tecnico e funzionale della sala spettacolo: sedute, arredi fissi, sipario, quinte, impianti luce e audio, oltre a una serie di finiture interne e opere accessorie che completano l’identità del teatro".

Grazie a questi interventi, "lo Spazio Tondelli non sarà solo rinnovato dal punto di vista strutturale, ma anche pienamente attrezzato per ospitare spettacoli, concerti e produzioni multidisciplinari. Un luogo vivo, capace di interpretare il presente e aprirsi al futuro della scena contemporanea. I lavori verranno realizzati tramite l’accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, così da garantirne l’esecuzione nei tempi previsti".