Riccione, 500mila euro per il nuovo palazzetto della ginnastica: al via la riqualificazione

La Regione finanzia il progetto da 800mila euro per ampliare e modernizzare la struttura sportiva di viale Abruzzi, primo in graduatoria nella provincia di Rimini

Il progetto di riqualificazione e ampliamento del palazzetto di viale Abruzzi, candidato dal Comune di Riccione al bando regionale per l’impiantistica sportiva, si è aggiudicato l’importante finanziamento di 500mila euro.

La Giunta comunale a fine anno aveva approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica che interesserà una delle principali strutture sportive della città, oggi al centro della proposta educativa e di formazione di Riccione per gli atleti della ginnastica artistica a livello nazionale e internazionale. L’investimento complessivo dei lavori ammonterà a 800mila euro, di cui 300mila euro a carico del Comune di Riccione.

Il finanziamento di 500mila euro che si è aggiudicato il Comune di Riccione rientra nel cifra di oltre 20,5 milioni di euro stanziata dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi in tutte le province. Il progetto del Comune di Riccione si è aggiudicato il primo posto in graduatoria per la provincia di Rimini garantendosi il finanziamento massimo erogabile.

Il progetto di ampliamento e riqualificazione della struttura

Il palazzetto dello sport di viale Abruzzi si prepara a cambiare volto con un importante intervento di riqualificazione e ampliamento che lo renderà un polo sempre più attrattivo per la ginnastica artistica nazionale e internazionale. Il progetto prevede la realizzazione di due nuove ali destinate ad accogliere attività sportive e ricreative. Sono inoltre previsti interventi sulla struttura esistente volti a migliorarne l’efficienza energetica, la sicurezza e l’accessibilità. Le due nuove ali avranno funzioni specifiche: quella di destra sarà dedicata a discipline come travi e volteggi, con spazi adatti anche ad allenamenti di livello internazionale e una postazione per la fisioterapia; quella di sinistra, pensata per i più piccoli e le loro famiglie, ospiterà una piccola palestra, una sala polivalente, spazi per l’accoglienza, una segreteria e un deposito. La palestra rinnovata potrà così ospitare numerosi eventi sportivi e collegiali sia di carattere nazionale che internazionale.

“Essersi aggiudicati questo bando è motivo di grande orgoglio per la nostra città – ha dichiarato l’assessore allo Sport Simone Imola –. Significa riconoscere e valorizzare l’impegno che Riccione ha sempre dimostrato nei confronti dello sport, delle sue eccellenze e della capacità di accoglienza che la contraddistingue. Investire in nuovi spazi e riqualificare quelli esistenti vuol dire guardare al futuro, sostenere le nuove generazioni e promuovere i valori educativi, sociali e aggregativi che lo sport sa trasmettere”.