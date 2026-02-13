Riccione a rischio erosione: la denuncia del consigliere Palazzi

Il consigliere di Forza Italia critica l’amministrazione per la mancanza di piani concreti sui ripascimenti e la difesa della costa

Le mareggiate invernali hanno aggravato l’erosione della costa di Riccione, minacciando l’arenile, risorsa chiave per il turismo.

Il consigliere comunale di Forza Italia Andrea Dionigi Palazzi, in una nota stampa, denuncia la mancanza di programmazione sugli interventi ordinari e straordinari di ripascimento, sui w-mesh e sul maxiripascimento quinquennale.

Secondo Palazzi la sabbia, fondamentale per l’industria balneare, non è stata considerata una priorità.

La nota stampa di Andrea Dionigi Palazzi

Questo inverno le mareggiate hanno colpito duramente la costa riccionese, aggravando un’erosione che da anni mette a rischio la nostra principale risorsa economica: l’arenile. Riccione vive di turismo balneare e oggi più che mai avrebbe bisogno di programmazione, serietà e capacità amministrativa.

In Consiglio comunale ho chiesto al Sindaco di fare chiarezza sui ripascimenti ordinari e straordinari. La risposta è stata sconcertante: non si conoscono ancora i quantitativi di sabbia previsti per gli interventi ordinari e non vi è certezza nemmeno sulla sistemazione dei sacchi della barriera soffolta. Siamo a febbraio e non esiste un piano chiaro per la stagione che si avvicina.

Sui w-mesh si parla di continuare la sperimentazione da ormai cinque anni ma senza atti concreti, senza tempistiche, senza risorse definite. Solo annunci. E siamo ormai a fine legislatura.

Il dato più grave riguarda il maxiripascimento, che dovrebbe essere effettuato ogni cinque anni per consolidare e non disperdere il lavoro fatto in precedenza. Questo è il quinto anno e non risulta alcuna programmazione. Nessuna visione, nessuna pianificazione strategica.

La verità è che manca una politica strutturale di difesa della costa. E senza difesa della costa non c’è turismo, non c’è economia, non c’è futuro per Riccione.

La sabbia non è un dettaglio: è la nostra industria. E oggi appare evidente che non è stata considerata una priorità da questa amministrazione.