Riccione, a scuola con il Pedibus e con il berretto di Babbo Natale

Ad accompagnare i piccoli c’erano la vicesindaca Sandra Villa, l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e gli agenti della Polizia locale

Anche quest’anno il Pedibus di Riccione si è tinto di rosso...Natale. Ieri mattina (lunedì 15 dicembre), a partire dalle 7:40, i bambini che ogni giorno raggiungono la scuola a piedi si sono dati appuntamento alle fermate delle diverse linee del Pedibus indossando il tradizionale cappello di Babbo Natale e trasformando il tragitto casa-scuola in una festosa carovana natalizia.

Ad accompagnare i piccoli lungo i percorsi c’erano la vicesindaca Sandra Villa, l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e gli agenti della Polizia locale, che hanno condiviso con i bambini questo momento speciale, accompagnandoli rispettivamente verso le scuole di Riccione Paese e delle Fontanelle. Una mattinata all’insegna del Natale, della condivisione e della mobilità lenta, che ha unito spirito festoso e attenzione all’ambiente, confermando il valore del Pedibus come progetto educativo e comunitario.

La carovana rossa, cui hanno partecipato anche numerosi genitori, è partita da quattro diverse “fermate” su altrettanti diversi percorsi: la linea rossa con partenza da viale Sicilia, la linea indaco da viale Viggiano e viale Potenza, la linea verde dal parco di viale Ortona e dirette verso il plesso delle Fontanelle e la linea arancione dal cimitero vecchio, diretta verso il plesso scolastico di Riccione Paese.