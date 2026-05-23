Riccione, a Villa Franceschi la mostra “Bambini in dialogo con l’arte”

La mostra nasce dall’incontro tra i più piccoli e il patrimonio artistico della collezione permanente della villa

Forse il senso più profondo dell’arte è proprio quello di generare stupore, dialogo e libertà di interpretazione, soprattutto attraverso lo sguardo autentico dei bambini. Nella Galleria d’arte moderna e contemporanea di Villa Franceschi si apre sabato 30 maggio un’esposizione insolita e profondamente espressiva che mette al centro l’arte e l'infanzia: “Bambini in dialogo con l’arte, tra meraviglia e creatività”. Il progetto espositivo, aperto al pubblico fino al 21 giugno, restituisce alla città l’esito di un articolato percorso educativo realizzato nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 dai bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Riccione, nell’ambito del Progetto di qualificazione 0-6.



La mostra nasce dall’incontro tra i più piccoli e il patrimonio artistico della collezione permanente della villa, che comprende opere di artisti significativi del Novecento e della contemporaneità. Questo dialogo diretto con l’arte ha offerto ai bambini l’opportunità di esplorare linguaggi espressivi differenti, di sperimentare tecniche e materiali, di avvicinarsi in modo naturale e intuitivo ai primi saperi. Il “fare arte” si è così trasformato in una pratica educativa multidisciplinare, capace di attraversare diversi ambiti di esperienza e di sostenere lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, valorizzando l’immaginazione e la creatività come dimensioni essenziali della crescita.



Il percorso espositivo si articola in sale dedicate ai lavori dei bambini ispirati alle opere di artisti quali Alberto Burri, Enrico Baj, Vittorio Mascalchi, Osvaldo Piraccini e Bruno Pulga. Le creazioni dialogano con i modelli artistici di riferimento senza imitarli, rielaborandoli attraverso lo sguardo libero e autentico dell’infanzia. A completare l’allestimento contribuiscono un video e una selezione di immagini che documentano i momenti del processo creativo, restituendo il valore del percorso oltre al risultato finale, insieme a un catalogo che accompagna e approfondisce l’esperienza espositiva.





“La mostra Bambini in dialogo con l’arte, tra meraviglia e creatività trasforma Villa Franceschi in uno spazio culturale vivo e generativo, dove lo sguardo libero e autentico dei bambini incontra i grandi maestri del Novecento - osserva la vicesindaca con delega ai Servizi educativi Sandra Villa -. È il bellissimo traguardo di un percorso pedagogico d'eccellenza, che valorizza la meraviglia e la creatività come dimensioni essenziali della crescita dei nostri piccoli. Scegliendo di prolungare l'apertura fino a giugno, offriamo con orgoglio ai cittadini e alle famiglie in visita a Riccione la qualità della nostra proposta educativa. Invitiamo tutti a vivere questa mostra come un'esperienza condivisa e partecipata, un viaggio emozionante nel mondo dell'arte che unisce e arricchisce l'intera comunità”.



L’iniziativa, progettata e realizzata in una logica intersettoriale, è frutto della collaborazione tra il Coordinamento pedagogico e il Centro di Documentazione delle esperienze educative del settore Servizi alla persona - Area educativa e il settore Cultura del Comune di Riccione, con il contributo del pedagogista e formatore Francesco Caggio. Il coinvolgimento delle realtà educative cittadine – dai nidi d’infanzia Rodari e Pinocchio alle scuole dell’infanzia Ceccarini e Floreale – testimonia la solidità di una rete educativa che riconosce nell’arte uno strumento privilegiato di crescita, inclusione e dialogo tra la città, i suoi abitanti e i visitatori





La mostra, che sarà inaugurata sabato 30 maggio alle 12, resta aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Sono in programma due visite guidate aperte al pubblico domenica 14 e 21 giugno alle 10. Informazioni e prenotazioni: [email protected]



