Riccione, a Villa Lodi Fè in scena Teresio Troll con il suo San Sebastiano

Mercoledì 5 nuovo appuntamento della rassegna culturale: un viaggio nella figura del santo attraverso i capolavori della pittura e non solo

Prosegue la rassegna culturale "Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?", promossa dall'associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 5 alle 21:15 nel parco di Villa Lodi Fè, dove l'artista riccionese Teresio Troll guiderà il pubblico in un viaggio dedicato a "San Sebastiano nella pittura... Chi era?".

L'incontro ripercorrerà le diverse interpretazioni artistiche che, nel corso dei secoli, hanno raccontato la figura di San Sebastiano, uno dei santi più rappresentati nella storia dell'arte.

Pittore, grafico, critico d'arte e scrittore, Teresio Troll è autore di alcuni murales nel borgo San Giuliano di Rimini e da anni porta avanti un'attività di ricerca che intreccia arte, letteratura, cinema, teatro e musica. Tra i protagonisti dei suoi studi figurano i Beatles, Coco Chanel, Marilyn Monroe, Edvard Munch, Gustav Klimt e Johannes Vermeer. L'ingresso è libero. In caso di maltempo l'incontro si terrà nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Riccione, in viale Lazio 10.

La rassegna proseguirà fino al 2 settembre con un calendario che accompagnerà il pubblico tra musica, storia, filosofia e poesia. Il 12 agosto salirà sul palco la Safe Escape Live Music Band con "Che musica ragazzi", mentre il 14 agosto è in programma una serata speciale con il gradito ritorno del Trio Tacabanda. Il 19 agosto Massimiliano Capra Casadio proporrà "Socrate, processo al grande educatore", seguito il 26 agosto da Gianni Fabbri e Secondo Casadei con "Il bel canto". A chiudere la rassegna, mercoledì 2 settembre, sarà "I Poeti", una serata semiseria dedicata alle parole in libertà, confermando "Vieni il mercoledì alla Lodi Fè?" come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati dell'estate riccionese.