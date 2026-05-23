Riccione Abissinia, un’estate di eventi tra musica, cabaret e spettacoli per tutte le età

Da giugno ad agosto il quartiere si trasforma in un palcoscenico diffuso con concerti, show comici, musical, talk e iniziative per famiglie tra piazze e vie del mare

Riccione Abissinia dà il benvenuto alla bella stagione con un programma ricco di eventi e iniziative per tutti: un lungo racconto estivo capace di trasformare le piazze e gli angoli del quartiere in palcoscenici a cielo aperto tra concerti, cabaret, spettacoli dedicati alle famiglie e talk show.

Il viaggio all’insegna del divertimento parte a giugno, un mese caratterizzato da una grande varietà di proposte. Si comincia il 2 con il cabaret di Giancarlo Barbara in piazzale San Martino (lato mare), per poi dare spazio allo spettacolare colpo d’occhio del “Raduno dune buggy” il 7 giugno dalle 9 alle 10. La metà del mese si accende con le atmosfere vintage di “Riccione Calibro ‘70”, il 13 giugno nella piazzetta San Martino, seguite il 18 dalle favolose suggestioni del musical Peter Pan, sempre in piazzetta San Martino. Sabato 20 vedrà la tradizione e l’energia folk degli Uva grisa salire sul palco allestito all’angolo tra i viali San Martino e Gramsci, mentre il 23 i riflettori si accenderanno sull’energia travolgente e i balli dei ragazzi di Cuore 21, prima di chiudere il mese, la mattina del 28 (dalle 9 alle 10), con il fascino senza tempo del raduno di moto d’epoca in piazzale San Martino.

A luglio l’estate entra nel vivo con un palinsesto ricco che alterna comicità, grandi tributi musicali ed eventi culturali. Il mese si apre il 7 con l’energia inclusiva dei ragazzi di Cuore 21 in piazzetta San Martino e prosegue il 14 con una nuova serata di cabaret in compagnia di Andrea Di Marco in piazzale San Martino (lato mare). Il rock italiano sarà il grande protagonista il 17 luglio all’angolo tra i viali San Martino e Gramsci con i Radio Kom, l’attesa Vasco tribute band, mentre il 24 e il 25 luglio la piazzetta San Martino si trasformerà prima in un salotto culturale con il talk show dedicato al tema della longevità e, la sera successiva, in un raffinato club all’aperto per una suggestiva serata di musica jazz. Luglio si congederà, infine, il 30 con l’irriverente ironia dello spettacolo di cabaret “Distruggiamo la tele”, sempre in piazzetta San Martino.

Il gran finale del mese di agosto consolida la formula di intrattenimento diffuso pensato per ogni tipo di pubblico. Le note sofisticate della musica jazz torneranno a risuonare in piazzetta San Martino il 4 agosto, anticipando il ritorno sul palco delle avventure del musical Peter Pan il 6 e le riflessioni del talk show “L’arte di amarsi” in programma il 7. Il divertimento a due passi dal mare sarà protagonista l’11 agosto con la comicità del cabaret di Gianluca Impastato in piazzale San Martino, mentre il 18 agosto la piazzetta San Martino si accenderà con la magia e la tradizione del teatro dei burattini, un appuntamento interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Le ultime battute della stagione proseguiranno il 22 agosto a ritmo di musica nell’area compresa tra i viali San Martino e Gramsci, per poi lasciare spazio alla travolgente ironia di Giovanni D’Angella, atteso il 25 agosto sul palco di piazzale San Martino. Spazio alle emozioni il 28 agosto in piazzetta San Martino per il tradizionale appuntamento in compagnia di Cuore 21, prima del gran finale del 31 agosto: un ultimo evento musicale che saluterà l’estate dal palco allestito tra i viali San Martino e Gramsci (gli eventi, dove non diversamente specificato, iniziano alle 21).

Il programma delle iniziative è promosso dall’associazione Riccione Abissinia e gode del patrocinio del Comune di Riccione. In particolare, le serate di cabaret arricchiscono e diversificano l’offerta rivolta alla cittadinanza, introducendo il filone della comicità accanto alla già avviata programmazione musicale. Questi appuntamenti sono sostenuti dall’amministrazione comunale – come già avvenuto per le iniziative di altri comitati d’area – nell’ambito della strategia di valorizzazione turistica e commerciale del progetto biennale “Riccione Shopping District”. Finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, il progetto punta a implementare il palinsesto degli eventi cittadini, creando sinergie virtuose tra intrattenimento, territorio, tessuto commerciale e comitati locali.



