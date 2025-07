Riccione Abissinia: un’estate di musica, danza e benessere sotto le stelle

In piazzale San Martino, tra il Festival del Sole e le serate Cuore 21, il talento giovanile diventa protagonista.

L’estate di Riccione Abissinia continua a ritmo di musica, danza e convivialità, sotto le stelle. Il quartiere si anima con mercatini, passeggiate in riva al mare e appuntamenti dedicati al benessere e alla meditazione. A luglio, il calendario delle iniziative si accende con una sferzata di energia contagiosa, che vede protagonisti i giovani e la loro creatività.

La musica travolgente di “Abissinia rock”: l’1 e il 2 luglio in piazzale San Martino

L’energia travolgente del “Festival del Sole”, con i suoi giovani atleti e performer provenienti da tutto il mondo, si diffonde in tutta la città, coinvolgendo anche il quartiere Abissinia. Martedì 1 e mercoledì 2 luglio, piazzale San Martino diventa il cuore pulsante di “Abissinia Rock”, l’appuntamento dedicato alla musica emergente e alla creatività giovanile. Protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 25 anni della scuola Giocamusica, pronti a portare sul palco tutta la loro passione, il talento e l’energia.

Due eventi uniti, dunque, da un filo comune: la forza espressiva e il talento delle nuove generazioni, capaci di animare la città con sport, arte e musica. Nel corso delle due serate, a partire dalle 21, in piazzale San Martino si alterneranno le giovani band di Giocamusica, dalle 21 alla mezzanotte, accompagnate, tra un’esibizione e l’altra, dalle sonorità del Dj set, per due grandi serate in musica e a ingresso libero. “Abissinia rock” è un evento a cura dell’associazione Abissinia, realizzato in collaborazione con il “Festival del Sole” e la scuola Giocamusica di Riccione.

Le serate di musica e danza

Serate di musica e danza in compagnia di Cuore 21, con i ragazzi di S-Ballo e le danzatrici più piccole, le S-Balline, che animeranno la piazzetta San Martino e il pubblico con l’energia e il ritmo coinvolgente dei loro balli e delle hit più amate dell’estate, in programma l’8 e il 22 luglio, il 5, il 19 e il 26 agosto a partire dalle 21. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuore 21, la cooperativa riccionese che si occupa di attività educative e inserimenti lavorativi di persone con disabilità intellettive.

Il 4 settembre (dalle ore 21), la piazzetta San Martino si accende in musica con la band di Filippo Dionigi che proporrà una serata danzante dedicata ai balli romagnoli e al liscio, un appuntamento che celebra la cultura locale, tra note, danze e divertimento per tutte le età.

Le passeggiate e la meditazione in riva al mare

Fino al 14 settembre, ogni settimana dal martedì alla domenica, si potrà partecipare alla camminata del mattino, un percorso di salute, energia, divertimento e relax sulla battigia, avvolti dalla magia del mare alle prime luci del mattino. Il ritrovo è presso la spiaggia libera di piazzale San Martino alle 7:30; è consigliabile portare un telo da mare e una bottiglietta d’acqua.

Sempre fino al 14 settembre, ogni domenica sera al tramonto, il mare diventa il palcoscenico di un’esperienza meditativa collettiva. A partire dalle 20, nella spiaggia libera di piazzale San Martino, i partecipanti saranno guidati da Stefano Visani in un momento di meditazione, ascolto del respiro e consapevolezza del proprio corpo, per ritrovare armonia ed equilibrio, immersi nella luce dorata del tramonto e nella vibrazione del “raggio rosa”, in un simbolico abbraccio universale.

“Non solo retrò”: il mercatino della creatività e del riuso

Il benessere passa anche dalla bellezza della creatività e del riuso. Proseguono gli appuntamenti di “Non solo retrò”, il mercatino degli hobbisti, dei creativi e degli amanti del riuso, che animerà i viali Gramsci e San Martino ogni mercoledì fino al 10 settembre, dalle 18 fino a mezzanotte. Un’occasione per scoprire oggetti unici, fatti a mano, e sostenere il talento artigiano.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma gode del patrocinio del Comune di Riccione.