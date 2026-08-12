Riccione accende il Ferragosto: musica e grandi eventi in piazzale Roma

Dopo il successo del Kawabonga Party, il programma di Riccione Music City prosegue con Eiffel 65, Nostalgia 90, l’alba musicale con Dutch Nazari e il concerto degli Zero Assoluto

Una festa travolgente, al ritmo delle più coinvolgenti hit del momento e di quelle che hanno fatto la storia della musica internazionale. Ieri sera, martedì 11 agosto in piazzale Roma, è esplosa la festa con Kawabonga Party, uno dei format di intrattenimento musicale e party live più amati e seguiti d’Italia.

Il Kawabonga Party ha trasformato la piazza in un’enorme pista da ballo a cielo aperto, facendo da perfetto apripista alla settimana più attesa dell’estate. La serata ha regalato uno show spettacolare e completamente gratuito, capace di far ballare ogni generazione grazie a una miscela esplosiva di pop dance, hip hop, reggaeton ed elettronica. Tra le performance ad alto tasso di adrenalina di dj ed mc, le coreografie del corpo di ballo, effetti speciali e gadget, la Perla Verde ha ufficialmente inaugurato la colonna sonora del suo Ferragosto.

La grande festa della settimana di Ferragosto è infatti solo all’inizio. Il cartellone di Riccione Music City ha in serbo altri appuntamenti imperdibili per i prossimi giorni, tutti a ingresso libero.



L’atmosfera tornerà a scaldarsi in piazzale Roma la sera di venerdì 14 agosto, quando alle 21:45 saliranno sul palco gli Eiffel 65. Icone assolute della dance mondiale con oltre 15 milioni di dischi venduti, nomination ai Grammy e premi internazionali, il celebre gruppo italiano farà cantare e ballare l’intera piazza sulle note di hit generazionali come Blue, Move Your Body e Too Much of Heaven. Allo scoccare della mezzanotte, il cielo di Riccione si illuminerà con un grandioso spettacolo di fuochi d’artificio, a cui seguirà l’after party guidato dai dj Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona.

Sabato 15 agosto la grande festa di Ferragosto continua dalle 21:45 con Nostalgia 90, il celebre show e dj set itinerante interamente dedicato alle pietre miliari e alla cultura pop-dance dell’ultimo decennio del secolo scorso.



Domenica 16 agosto alle 5:45, sulla spiaggia libera del Marano, andrà in scena l’ultimo, imperdibile appuntamento di Albe in controluce, la rassegna di concerti al sorgere del sole che anche quest’anno ha offerto una programmazione di grande successo. A chiudere il sipario sull’amatissima kermesse sarà una delle voci più originali della scena musicale italiana, dalla personalissima cifra stilistica in equilibrio tra canzone d’autore e attitudine rap: Dutch Nazari.

A chiudere in bellezza questo lungo Ferragosto riccionese saranno, lunedì 17 agosto, gli Zero Assoluto. Il rinomato duo pop romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi trasformerà piazzale Roma nel teatro di un enorme spettacolo collettivo. Ripercorrendo trent’anni di carriera, la band regalerà al pubblico un viaggio emozionante attraverso i suoi più grandi successi, dai primi storici brani come Ultimo capodanno alle hit intramontabili Semplicemente, Svegliarsi la mattina e Per dimenticare, fino ad arrivare alle sonorità più recenti di 5 cm, chiudendo così una settimana indimenticabile tra grande musica, successi intramontabili e la voglia di stare insieme.







