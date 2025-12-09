Riccione illumina il Natale: il porto canale si veste di luce

Tra cori, benedizioni e riflessi sull’acqua, la magia illumina la Saviolina

Il porto canale si è illuminato a festa, lunedì pomeriggio, all’imbrunire. Lo spettacolo di accensione del grande Albero di Natale, insieme alla benedizione della Natività sulla Saviolina, ha avvolto di magia e luce un altro luogo iconico del Natale a Riccione.

La festa è iniziata in piazzale Ceccarini con il primo dei due concerti della rassegna “Dai cori al cuore”, con canti e musiche della tradizione natalizia. L’orchestra e il coro Onde Medie del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo 1 di Riccione hanno incantato il pubblico con le loro splendide interpretazioni, creando l’atmosfera perfetta per aprire le celebrazioni.

La festa si è poi spostata sul porto, dove la Natività sulla Saviolina è stata benedetta dal vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, alla presenza della sindaca Daniela Angelini, della giunta comunale e di una numerosa folla di cittadini.

Il momento clou è arrivato con il countdown per l’accensione del maestoso Albero di Natale, che si è illuminato come un grande faro sul porto. Le luci calde hanno avvolto il ponte e si sono riflesse sull’acqua, creando uno spettacolo incantevole che ha catturato l’attenzione dei presenti. A rendere ancora più emozionante l’evento, il coro Educanto della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 1 di Riccione ha accompagnato l’accensione con le splendide voci dei bambini, regalando a tutti un momento di autentica magia natalizia.



