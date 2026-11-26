Riccione accende il Natale: pista sul ghiaccio, ruota panoramica e mercatini nel weekend

Da sabato aprono le principali attrazioni natalizie sul lungomare e in centro. In programma anche appuntamenti culturali, passeggiate, teatro, attività per bambini e sport.

Il Natale comincia a farsi sentire a Riccione, dove da sabato 28 novembre aprono alcune delle principali attrazioni delle feste. Sul lungomare tornano la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la ruota panoramica, mentre in piazzale Ceccarini riapre il tradizionale mercatino natalizio. Il fine settimana sarà accompagnato da un calendario di iniziative che coinvolgerà anche la biblioteca comunale, lo Spazio Tondelli e diversi luoghi della città, tra incontri, letture, camminate e appuntamenti dedicati alla salute.

Il programma prende il via giovedì 26 novembre alle 21, nella sala conferenze della biblioteca comunale di viale Lazio, con il racconto del viaggio in Africa di Matteo Nanni. In sella alla sua Honda “Grigina”, il viaggiatore ripercorrerà l’ultima parte di un’avventura durata otto anni: 25mila chilometri attraverso 15 Paesi africani, da Città del Capo fino all’Europa, per rientrare a casa esclusivamente sulle proprie ruote. L’incontro fa parte della rassegna “L’Angolo dell’avventura Rimini-Riccione” e l’ingresso è libero.

Venerdì 27 novembre, alle 17, la biblioteca ospiterà invece un nuovo appuntamento con “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Le lettrici volontarie accompagneranno i piccoli partecipanti tra le pagine dell’incontro “Attenti a quei due... anzi a quei libri!”, tra avventure e colpi di scena. La partecipazione è gratuita, con prenotazione.

Sabato 28 novembre sarà il giorno dell’apertura delle attrazioni natalizie. In piazzale Roma e lungo il lungomare torna il “Lungomare Ice Park”, con una pista di pattinaggio di 1.650 metri quadrati che si estende verso l’area del porto. L’impianto resterà aperto fino al 24 gennaio: nei giorni feriali dalle 15 alle 22, il sabato dalle 15 a mezzanotte e nei festivi dalle 10 a mezzanotte. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile pattinare tutti i giorni dalle 10 alle 24. Il costo per un’ora, pattini compresi, è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 140 centimetri. Per i più piccoli sono disponibili anche i “pinguini tutor”, con un supplemento di 4 euro.

Accanto alla pista sarà attiva la ruota panoramica “Riviera Christmas View”, alta 55 metri e dotata di 28 cabine trasparenti. La struttura, in piazzale Roma, permetterà di osservare dall’alto il lungomare e la costa. Gli orari sono dalle 15 alle 22 nei giorni feriali e dalle 10 a mezzanotte nei festivi e prefestivi. Il biglietto costa 10 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini fino a 10 anni. Sono previste anche tariffe famiglia: 25 euro per due adulti e un bambino, 30 euro per due adulti e due bambini. In piazzale Roma saranno presenti anche la giostra dei cavalli e il ponte tibetano.

Sempre sabato 28 novembre riapre il “Riccione Christmas Village”, con le casette in legno allestite in piazzale Ceccarini. Il mercatino ospiterà prodotti di artigianato italiano, idee regalo e specialità enogastronomiche locali e nazionali. Sarà aperto fino al 10 gennaio 2027, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20 e dal venerdì alla domenica, compresi festivi e prefestivi, dalle 10 alle 22.

La giornata di sabato sarà dedicata anche alla salute. In occasione della Giornata nazionale Parkinson, Riccione propone “Un passo per il Parkinson”, con ritrovo alle 10.15 in piazzale Cadorna e camminata verso piazzale Ceccarini guidata da Giulia Poggioli, istruttrice di Attività fisica adattata. La mattinata proseguirà al Palazzo del Turismo con un incontro pubblico sull’importanza dell’attività fisica nel percorso di benessere e riabilitazione delle persone con Parkinson. Dopo l’introduzione di Claudia Giacobbi, presidente dell’associazione Parkinson in Rete Odv, interverranno Claudio Callegarini, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia dell’ospedale Infermi di Rimini, e la stessa Poggioli.

Alle 17, nella sala conferenze della biblioteca comunale, è in programma la presentazione del libro “Clean Language. Esplorare i panorami metaforici della coscienza umana” di Roberto Ciotti. L’incontro, a ingresso libero, approfondirà il metodo dell’ascolto neutrale e l’utilizzo delle metafore nella comunicazione, nelle relazioni e nel lavoro. Il volume affronta le origini dell’approccio ideato dal terapeuta David Grove e le sue applicazioni nella vita quotidiana.

Domenica 29 novembre si potrà partecipare alla passeggiata patrimoniale “I giardini raccontano”, organizzata da Città Teatro dalle 14 alle 18.30. Il percorso partirà dalla Tamerice di Nasin, in viale Torino, all’altezza della spiaggia 23, e attraverserà il territorio fino al quartiere Fontanelle, tra storia, vegetazione e curiosità legate alle acque sotterranee ed emerse della zona. I partecipanti saranno accompagnati da attori, botanici, esperti del verde e archeologi. La conclusione è prevista al centro di Buon vicinato di Fontanelle, in viale Sicilia. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Alle 16 lo Spazio Tondelli ospiterà un appuntamento della rassegna “Anticorpi – La cultura contro le mafie”, dedicato al tema “Restituire voce alle vittime: le parole e i gesti della giustizia riparativa”. L’incontro, a ingresso libero, sarà condotto dalla criminologa e mediatrice penale Michela Manganelli e da Lorenzo Sciacca, presidente della cooperativa La Ginestra di Padova e direttore tecnico del Centro di giustizia riparativa del Comune di Padova. Si parlerà di tutela delle vittime, responsabilizzazione di chi ha commesso un reato e mediazione.

La rassegna proseguirà alle 17 con l’anteprima italiana del monologo teatrale “Era di maggio, Giovanni”, scritto da Federica Iacobelli e liberamente tratto dal romanzo “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando. In scena Maria Laura Palmeri, accompagnata dalla fisarmonica di Angelica Foschi, con la consulenza musicale di Daniele Furlati e la regia di Giuditta Mingucci. La storia segue una madre che, nel giorno del compleanno del figlio Giovanni, ricorda un altro Giovanni, nato a maggio e ucciso dalla mafia.

Nel pomeriggio di domenica, dalle 16 alle 19, la biblioteca comunale proporrà anche “BiblioPlay. Giochi e sfide in biblioteca”, in collaborazione con l’associazione GiocOvunque. Bambini, ragazzi e adulti potranno partecipare a giochi da tavolo e attività con carte, dadi e pedine. L’ingresso è libero, previa prenotazione.

Per tutto il fine settimana prosegue inoltre al Playhall la Pole & Aerial World Cup, in programma fino al 29 novembre. La competizione internazionale porterà a Riccione circa 1.500 atleti, impegnati per cinque giorni nelle gare di tessuti, cerchio e pole verticale. Alla biblioteca comunale è infine visitabile la mostra fotografica “Riccione. Dall’album dei ricordi”, con immagini storiche dell’architettura e dei monumenti cittadini realizzate tra il 1920 e il 1960. L’esposizione è aperta negli orari della biblioteca, in viale Lazio 10.