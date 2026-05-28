Riccione accende l’estate con un cast stellare: Yoga Radio Bruno Estate porta in scena i big della musica

Tommaso Paradiso si aggiunge ad un parterre di grandi artisti come Serena Brancale, Tredici Pietro, Bambole di Pezza e l'ospite internazionale Kamrad

Tutto pronto per Yoga Radio Bruno Estate, il live televisivo di Radio Bruno che porta i grandi nomi della musica nel cuore delle maggiori città italiane. Dopo i sold out della scorsa estate, il tour 2026 riparte da Riccione lunedì primo giugno, in piazzale Roma, dove dalle ore 20 saliranno sul palco Aiello, Angie, Bambole di Pezza, Delia, Eddie Brock, Francesca Michielin, Gard, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Levante, Michele Bravi, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro, Shade e l’ospite internazionale Kamrad.

La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti ed è organizzata in collaborazione con il Comune di Riccione.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. intervista di Riccardo Valentini La Sindaca Angelini alla presentazione dell'evento

Attesissimo il live di Serena Brancale, che con il brano “Qui con me” in gara all’ultimo Festival di Sanremo ha inaugurato un’intensa sfumatura del suo percorso artistico. Dal Teatro Ariston anche Tommaso Paradiso per farci ascoltare il nuovo album “Casa Paradiso”, a partire da “I romantici”, tra i brani più suonati in radio. I suoi live sono esperienze emotive, capaci di creare connessione ricche di significato: Michele Bravi, ovviamente, sul palco di piazzale Roma dopo l’uscita dell’album “Commedia musicale” e l’ottima prova sanremese con “Prima o poi”. La grinta delle Bambole di Pezza è il loro marchio di fabbrica e con l’ultimo singolo “P0rn0” confermano l’attitudine rock senza filtri della band mentre “Strega Comanda” è il tour che porterà Francesca Michielin a Yoga Radio Bruno Estate, sulle ali della nuova uscita, "Una donna non può". Tredici Pietro abbraccerà il pubblico romagnolo a pochi mesi dall’uscita di “Non Guardare + Giù”, l’edizione speciale del suo ultimo album contenente il brano “Uomo Che Cade”.

altarimini.it da sn: Mattia Guidi, Daniela Angelini, Gianni Prandi

Archiviato il trionfale club tour, Levante concede un assaggio del live estivo, a partire dalla hit sanremese “Sei Tu” e dal nuovo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”. Da Sanremo pure Eddie Brock con il recente singolo “Bel venerdì” e Leo Gassmann, che qua ritrova Aiello, con cui ha condiviso la serata delle cover.

E ancora, il nuovo capitolo live di Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, il cantautorato folk di Delia, il pop rap di Shade e, da Amici 25, tutta la freschezza di Gard e Angie. Ospite internazionale della serata Kamrad, cantautore tedesco che si è imposto tra le voci pop più riconoscibili della scena internazionale, grazie a hit quali “I Believe”, “Feel Alive”, “So Good” e “Be Mine”. Un cast eterogeneo pensato per divertirsi, cantare e ballare sotto le stelle di Riccione.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. intervista di Riccardo Valentini L'assessore Guidi alla presentazione dell'evento

A presentare la serata ci pensano Noemi ed Enrico Papi con Enzo Ferrari. Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate sarà trasmesso in diretta su Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre), in streaming su radiobruno.it e sull’app ufficiale e gratuita di Radio Bruno. E grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda su Italia 1, in differita e in prima serata, con il titolo “Yoga Radio Estate".

Yoga Radio Bruno Estate segna l’inaugurazione di Riccione Music City 2026, il programma con cui il Comune di Riccione punta a consolidare il turismo valorizzando l’intrattenimento e lo spettacolo, creando una forte sinergia con gli operatori economici e le strutture ricettive del territorio.

Yoga Radio Bruno Estate 2026 è organizzato da Radio Bruno e Yoga, con il sostegno di BPER Banca, Samsung Galaxy, Volvo, Gran Pavesi, Supradyn, Marlù, Castelguelfo the Style Outlets, Comet, Akron Alta Cosmesi, Santa Croce.

L'assessore al Turismo e agli eventi del Comune di Riccione, Mattia Guidi, sottolinea l'importanza strategica dell'appuntamento: “Il 1° giugno non sarà semplicemente un concerto, ma un grande evento manifesto della strategia che Riccione sta portando avanti sul fronte degli eventi e della comunicazione turistica. Oggi una destinazione non può limitarsi a organizzare intrattenimento in loco: deve essere capace di trasformare gli eventi in strumenti di visibilità, racconto e promozione nazionale del territorio. Per questo continuiamo a investire in produzioni di alta qualità, pensate non solo per il pubblico presente in piazza, ma anche per generare attenzione mediatica, contenuti, copertura multipiattaforma e valore promozionale per la città. Piazzale Roma, cuore di Riccione Music City, partirà quest’anno già a giugno per poi ospitare oltre 20 grandi eventi musicali fino alla data di chiusura iconica del 10 settembre con Gianni Morandi, diventando una delle piazze più importanti della scena musicale italiana”.

