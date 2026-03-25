Riccione accoglie i nuovi nati con la “Chiave della gentilezza”

Martedì 24 marzo al Palazzo del Turismo, sindaca e assessora hanno consegnato simboli e doni ai bambini del 2025, in occasione della Giornata nazionale della gentilezza

In una sala gremita e avvolta da un’atmosfera di festa e grande partecipazione, Riccione ha salutato ieri pomeriggio, martedì 24 marzo al Palazzo del Turismo, i nuovi nati nel 2025 consegnando loro la “Chiave della gentilezza”, simbolo di accoglienza e appartenenza alla comunità.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di un centinaio di bambini e bambine in compagnia dei loro familiari, la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli hanno dato il benvenuto ai più piccoli cittadini riccionesi in occasione della “Giornata nazionale della gentilezza”, che ogni anno ricorre il 21 marzo. Durante l’incontro, a ciascun bambino e bambina è stata consegnata la “Chiave della gentilezza”, simbolo di accoglienza e appartenenza alla comunità, accompagnata da un piccolo dono. Un gesto pensato per sottolineare l’importanza della gentilezza come valore educativo e sociale, fondamentale per costruire una società più inclusiva e attenta al benessere dei cittadini fin dalla nascita.

“Accogliere i nuovi nati con questo gesto simbolico significa guardare al futuro con fiducia e impegno – hanno sottolineato la sindaca Angelini e l’assessora Zoffoli –. Con questa iniziativa vogliamo dire a ogni piccolo che Riccione è casa loro, una comunità pronta a prendersi cura, ad ascoltare e a crescere con loro. La gentilezza è un valore da coltivare insieme per costruire una società basata su relazioni positive e per garantire il benessere della comunità, a partire proprio dai più piccoli, dalle loro famiglie e dalle persone più fragili”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Distretto socio-sanitario di Riccione e la Biblioteca comunale.



