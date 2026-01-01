Riccione, addio a Mauro Galli: il “Comandante” che ha fatto del mare una missione di vita

Scomparso a causa di un malore all'età di 69 anni

Questa mattina (giovedì 1° gennaio) è scomparso Mauro Galli, 69 anni, per tutti il “Comandante” degli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa per Riccione, sottogruppo del quale è stato fondatore. Galli è morto a causa di un malore, in casa, mentre si stava preparando per recarsi in servizio in Croce Rossa per il consueto bagno di Capodanno.

Volontario di Croce Rossa dal 1996, la sezione di Rimini lo ricorda come "uomo generoso, sempre presente, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno, con discrezione, competenza e cuore".

"Amava profondamente il mare, una passione che ha trasformato in servizio: si è preso cura con dedizione dei mezzi nautici e, grazie al suo impegno instancabile, il gruppo Opsa di Riccione è cresciuto, diventando ciò che oggi rappresenta. A lui si deve non solo la sua evoluzione operativa, ma soprattutto lo spirito di squadra, il senso di appartenenza e i valori che lo contraddistinguono", prosegue la nota pubblicata sui social.

"Resta il vuoto di una presenza importante, ma anche un’eredità preziosa fatta di esempio, passione e altruismo. Il suo impegno continuerà a vivere in chi ha avuto l’onore di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di chiamarlo amico. Ciao Mauro, il tuo mare e la tua Croce Rossa non ti dimenticheranno", chiosa la nota. La redazione di altarimini.it porge le proprie condoglianze alla famiglia di Mauro Galli.