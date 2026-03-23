Riccione, addio alla ruota panoramica: da aprile torna a Rimini

Ultimo giorno in piazzale Roma, poi smontaggio e trasferimento al porto: bilancio positivo tra turismo e social

Si è conclusa ieri l’esperienza della ruota panoramica a Riccione: da lunedì inizieranno le operazioni di smontaggio per il ritorno, dal 4 aprile, al porto di Rimini. La struttura, alta 55 metri, resterà lì fino a novembre per poi tornare nella Perla Verde.

Anche quest’anno la ruota si è confermata attrazione di successo, richiamando turisti e residenti e diventando protagonista sui social con migliaia di foto e selfie. Nonostante il meteo sfavorevole e i lavori in viale Ceccarini, i risultati sono stati positivi, soprattutto nei weekend.

Nata originariamente per Riccione ma mai installata in passato per polemiche, la ruota è oggi un simbolo anche invernale della città. Il gestore Massimo De Carlo guarda già al futuro: nuova inaugurazione a Brema e ritorno in autunno, con l’auspicio di condizioni migliori.