Riccione adotta un sistema integrato per l’accoglienza dei migranti

Il Comune partecipa al progetto “Rimini In.s.qua.d.r.a.” con Ausl, Inps e associazioni locali per migliorare servizi e integrazione

L'amministrazione comunale di Riccione ha aderito a un nuovo e strategico modello di gestione dei flussi migratori, approvando la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che trasforma l’accoglienza da una serie di interventi isolati in un sistema di rete coeso e multidisciplinare. Il provvedimento, che rientra nel progetto "Rimini In.s.qua.d.r.a." coordinato dalla Prefettura e sostenuto dai fondi europei Fami, vede il Comune partecipare attivamente a una vasta alleanza territoriale. Questa sinergia coinvolge autorità sanitarie come l'Ausl Romagna, enti previdenziali come l'Inps, l'Ispettorato del lavoro e un fitto tessuto di associazioni di categoria e realtà del terzo settore.

Il cuore dell’iniziativa risiede nel superamento della logica emergenziale a favore di una gestione programmata. Attraverso questo accordo, il territorio si dota di strumenti operativi uniformi, come la creazione di un “Vademecum” di buone pratiche destinato a chi gestisce i centri di accoglienza. L'obiettivo è innalzare la qualità dei servizi offerti, garantendo che ogni passaggio — dalla prima assistenza all'orientamento sul territorio — sia improntato alla massima trasparenza e al monitoraggio costante da parte delle istituzioni competenti.

Un pilastro fondamentale del progetto è l’investimento sull'integrazione reale, che passa necessariamente attraverso la comunicazione e l'indipendenza economica. In quest'ottica, il Comune sostiene l’istituzione di un registro territoriale dei mediatori culturali, figure chiave per abbattere le barriere linguistiche nei servizi pubblici e prevenire potenziali conflitti sociali. Parallelamente, il documento promuove percorsi specifici per l'inserimento lavorativo dei migranti, cercando di far incontrare le necessità occupazionali delle imprese locali con prospettive di autonomia legale e dignitosa per le persone accolte.

Questo impegno si integra perfettamente con la prosecuzione del progetto Sai (Sistema accoglienza integrazione) per il triennio 2026-2028, che prevede la gestione di 24 posti destinati all'accoglienza ordinaria. È importante sottolineare che l'intera operazione non comporta alcun nuovo onere finanziario per il bilancio comunale: la giunta ha scelto di agire sulla leva della governance, ottimizzando le professionalità già presenti e sfruttando i finanziamenti ministeriali ed europei.