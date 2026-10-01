Riccione, ai Giardini dell'Alba nuovi lampioni, verde e panchine

Entro l'anno la riqualificazione del parco e 11 nuove telecamere tra Alba e Ceccarini. Il progetto vale oltre 127mila euro

Più luce nelle ore serali, una nuova sistemazione del verde, panchine resistenti alla salsedine e un sistema di videosorveglianza più capillare. Entra nella seconda fase il progetto di sicurezza e riqualificazione urbana che interessa i quartieri Alba e Ceccarini e che prevede, entro la fine dell'anno, una serie di interventi ai Giardini dell'Alba.Il piano complessivo, realizzato attraverso un accordo tra Comune di Riccione e Regione Emilia-Romagna, prevede un investimento di oltre 127mila euro, con 101mila euro di contributo regionale. Dopo la prima fase estiva affidata agli street tutor, ora si passa agli interventi sugli spazi pubblici e alle nuove tecnologie per il controllo del territorio.

Uno dei lavori principali riguarderà l'illuminazione dei Giardini dell'Alba. Saranno installati nuovi punti luce a Led ad alta efficienza, progettati per ridurre le zone d'ombra durante la sera. Le ottiche saranno inoltre orientate in modo da limitare la dispersione della luce verso l'alto e quindi l'inquinamento luminoso. Per illuminazione, verde e arredi è previsto uno stanziamento complessivo di 50mila euro.

Il parco sarà interessato anche da una manutenzione del patrimonio verde. Le alberature saranno sottoposte a potature e interventi di cura, mentre prato, siepi e arbusti verranno rinvigoriti e integrati con nuove essenze. Prevista inoltre la sostituzione delle vecchie panchine deteriorate con nuovi arredi progettati per resistere alla salsedine e alle condizioni tipiche dell'ambiente marino. Parallelamente crescerà la videosorveglianza. Entro l'anno verranno installate 11 nuove telecamere multiottiche ad alta risoluzione in tre punti considerati strategici per i collegamenti tra il quartiere Alba e la zona centrale: quattro all'incrocio tra viale Dante e viale Verdi, quattro nell'area dei giardini pensili di via Cilea e tre all'intersezione tra viale Dante e viale Boito.

"L'esperienza degli street tutor rappresenta soltanto il primo tassello del nostro progetto integrato", sottolinea la sindaca Daniela Angelini. L'obiettivo, spiega, è unire il presidio umano sperimentato durante l'estate al potenziamento della videosorveglianza e alla riqualificazione degli spazi pubblici. Il progetto punta così a intervenire contemporaneamente sul decoro, sulla fruibilità e sulla percezione di sicurezza dell'area. I Giardini dell'Alba saranno interessati da una nuova illuminazione, dalla cura del verde e dalla sostituzione degli arredi, mentre le nuove telecamere rafforzeranno il monitoraggio dei principali punti di passaggio tra Alba e Ceccarini.