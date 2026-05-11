Riccione, al Castello degli Agolanti la rassegna finale del progetto scuole tra natura e cultura

Al via l’esposizione del “Progetto Speciale Scuola Beni naturali, ambientali e culturali”: 1.400 studenti coinvolti tra laboratori, teatro, ambiente e percorsi educativi fino al 26 maggio

Ha aperto ufficialmente i battenti ieri, domenica 10 maggio, la rassegna conclusiva del “Progetto Speciale Riccione Scuola Beni naturali, ambientali e culturali”, l’esposizione dei percorsi educativi e scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Riccione.

La rassegna, che resterà aperta fino al 26 maggio al Castello degli Agolanti, è iniziata nel segno del legame tra uomo e animali con una mattinata interamente dedicata alla zooantropologia didattica e all’educazione cinofila.

Un folto gruppo di bambini, insieme alle famiglie e alla vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa, ha preso parte con grande entusiasmo e curiosità all’iniziativa sotto la guida esperta di Carmen Silvia Montesano, medico veterinario, di Massimiliano Lemmo, presidente di The Lorenz’s Pack, di educatori cinofili e volontari del canile intercomunale di Riccione. Ad arricchire la giornata anche la presenza di un ospite d’eccezione: il cane Ziko e il suo conduttore, l’assistente Luca Biagini, dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Riccione.

Il momento clou della mattinata è stata la consegna del diploma “Amico a 4 zampe” alle classi che hanno aderito all’area progettuale “Mondo animale”. Il riconoscimento simbolico ha per i bambini un forte valore formativo poiché correlato alla corretta interazione con i cani, al rispetto reciproco e alla conoscenza del linguaggio animale.

La giornata inaugurale del progetto ha dato il via all’ampio e ricco calendario della rassegna che proseguirà con visite guidate delle scuole, iniziative e incontri laboratoriali volti a valorizzare i percorsi di ricerca e innovazione didattica svolti durante l’anno scolastico. Il progetto ha visto la partecipazione attiva di 10 scuole dell’infanzia, 7 scuole primarie e 4 scuole secondarie di primo grado, per un totale di 62 unità tra sezioni e classi. Gli insegnanti coinvolti sono stati 85, mentre i bambini e i ragazzi partecipanti sono stati circa 1.400.

I prossimi appuntamenti





Sabato 16 maggio alle 10 sono in programma le performance delle classi di teatro: un racconto in movimento guidato da Valeria Fiorini, esperta in teatro-danza. Alle 16, il Centro per le Comunità Solari propone il laboratorio “Ribella” per immergersi nella biocosmesi e imparare a creare prodotti di bellezza rispettosi dell'ambiente e del territorio.





Domenica 17 alle 9:30 l’incontro “Comunità Solare e Geat per la cura dei beni comuni con le scuole per un'alleanza green a Riccione” a cura di Alessandro Romano, referente territoriale dell’associazione Centro per le Comunità solari, e Giovanni Moretti, direttore generale di Geat.





Sabato 23 maggio l’incontro dedicato alle narrazioni animate e teatrali curate dall’esperto Giuseppe Pecci, con un focus sul tema del viaggio interculturale come esplorazione che supera i confini fisici per diventare dialogo tra culture e identità.

Domenica 24 maggio, al mattino, il parco del Castello degli Agolanti si trasforma in un’aula a cielo aperto per piccoli esploratori e loro famiglie. L’appuntamento è doppio, alle 9:30 e alle 11, con una passeggiata guidata tra i boschi insieme a Cristian Guidi, esperto forestale, e il workshop “Piccoli eco-eroi”. Nel pomeriggio l’esperto Marco Capelli, musicista e musicoterapeuta, accoglie bambini e genitori all'interno di laboratori musicali interattivi.

Infine, lunedì 25 maggio appuntamento con l’evento di chiusura condotto da Ester Sabetta, pedagogista e studiosa dell’arte e dei linguaggi espressivi. Il focus, intitolato “Materia in movimento: tra scultura e artisti nella contemporaneità”, è dedicato all’approfondimento dell’arte scultorea, rendendo un omaggio speciale allo scultore riccionese Lorenzo Canducci.



Per tutta la durata dell’esposizione, le classi potranno accedere al Castello degli Agolanti al mattino per visite guidate, su calendario concordato con i singoli docenti.



