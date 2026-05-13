Riccione, al Castello degli Agolanti la rassegna “Fuori classe” con scuole e laboratori creativi

Percorsi didattici, laboratori e attività culturali al Castello degli Agolanti coinvolgono 1.400 studenti fino al 26 maggio tra arte, ambiente e sostenibilità

Entra nel vivo al Castello degli Agolanti la rassegna finale di “Fuori classe, la scuola in mostra. Beni naturali, ambientali e culturali: narrazioni che uniscono”. In questi giorni, le sale dello storico edificio sono animate dal passaggio incessante dei bambini e dei ragazzi delle scuole che hanno aderito ai percorsi progettuali con i loro insegnanti. Le mattinate sono interamente dedicate alle classi, impegnate in percorsi didattici guidati che hanno saputo unire arte, musica, intercultura, storia, narrativa, ambiente, mondo animale e creatività.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione e realizzata in collaborazione con la Società cooperativa Il Gesto, si inserisce nel contesto del “Progetto Speciale Riccione Scuola beni naturali ambientali e culturali 2026”. Questo racconto collettivo vede protagonisti circa 1.400 studenti e 85 insegnanti del territorio, che hanno saputo trasformare le ricerche condotte durante l'anno scolastico in un'esperienza narrativa d'impatto aperta all'intera città. Il progetto continuerà a coinvolgere scuole e famiglie fino al 26 maggio, con un ricco calendario di appuntamenti pomeridiani e nei fine settimana, tutti accessibili al pubblico presso la suggestiva cornice del Castello.

Tante iniziative ancora da scoprire

Il programma dei prossimi giorni si preannuncia particolarmente intenso, a partire da sabato 16 maggio, quando la mattinata sarà inaugurata dalle performance teatrali dirette da Valeria Fiorini, seguite nel pomeriggio da un laboratorio di biocosmesi curato dal Centro per le Comunità Solari. La domenica successiva, 17 maggio, l'attenzione si sposterà sulla sostenibilità e la cura dei beni comuni con un incontro che vedrà protagonisti i referenti della Comunità Solare e di Geat Srl per siglare un'alleanza "green" con il mondo della scuola.

L'ultima parte del mese vedrà sabato 23 maggio un approfondimento dedicato alle narrazioni teatralizzate e al viaggio interculturale "Il Mondo in Valigia" guidato dal maestro d'arte Giuseppe Pecci. Particolarmente ricca sarà la giornata di domenica 24 maggio, quando il parco del Castello si trasformerà in un'aula a cielo aperto. Alle ore 9:30 e alle 11:00 si terranno le passeggiate naturalistiche nel parco boschivo curate dal forestale Cristian Guidi, affiancate dal workshop "Piccoli eco-eroi: creiamo bombe di semi per la natura" a cura dei referenti dell'Associazione "Futuro Verde" Aps. Nel pomeriggio, alle 15:00 e alle 16:30, lo spazio sarà dedicato ai laboratori musicali condotti da Marco Capelli, con la partecipazione delle scuole aderenti all'Area Musicale. La rassegna si avvierà alla conclusione lunedì 25 maggio alle ore 17:00 con il focus "Materia in movimento: tra scultura e artisti nella contemporaneità", un evento dedicato alla scultura contemporanea e un omaggio al celebre artista riccionese Lorenzo Canducci, curato di Ester Sabetta, pedagogista e studiosa dell’arte e dei linguaggi espressivi.



