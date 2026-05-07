Riccione, al Castello degli Agolanti torna “Fuori classe”: in mostra la creatività delle scuole

Dal 10 al 26 maggio laboratori, incontri e percorsi esperienziali con 1.400 studenti protagonisti tra natura, arte e sostenibilità

Si rinnova a Riccione l’appuntamento con il talento e la creatività delle giovani generazioni. Dal 10 al 26 maggio 2026, il Castello degli Agolanti ospita la rassegna finale “Fuori classe, la scuola in mostra. Beni naturali, ambientali e culturali: narrazioni che uniscono”, l’esposizione dei progetti educativi e scolastici delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Riccione.

Giunta alla sua terza edizione e realizzata in collaborazione con la Società cooperativa Il Gesto, l’iniziativa si inserisce all’interno del “Progetto Speciale Riccione Scuola beni naturali ambientali e culturali 2026”. Il progetto culmina nella mostra documentativa finale, dove le scuole diventano protagoniste di un racconto collettivo aperto a tutta la cittadinanza. L’esposizione raccoglie i lavori sviluppati da bambini e ragazzi nel corso dell’anno scolastico, trasformando le loro scoperte e ricerche in una grande esperienza narrativa che unisce cittadini, scuole e territorio.

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 la risposta delle scuole del territorio è stata molto alta. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di 10 scuole dell’infanzia, 7 scuole primarie e 4 scuole secondarie di primo grado, per un totale di 62 unità tra sezioni e classi. Gli insegnanti coinvolti sono stati 85, mentre i bambini e i ragazzi partecipanti sono stati circa 1.400.

L'apertura della mostra avrà luogo domenica 10 maggio al Castello degli Agolanti alle 9:30 e alle 11 con i laboratori esperienziali a cura degli educatori cinofili e volontari del canile intercomunale di Riccione, professionisti di The Lorenz’s Pack: Silvia Montesano, medico veterinario, e Massimiliano Lemmo, presidente dell’associazione K. Lorenz. Saranno presenti anche il cane Ziko e il suo conduttore, l’assistente Luca Biagini dell’Unità cinofila della Polizia locale di Riccione.

Il weekend di sabato 16 maggio entra nel vivo tra arte e natura. Si parte alle 10:00 con le attese performance delle classi di teatro: un racconto in movimento guidato da Valeria Fiorini, esperta in teatro-danza. Alle 16:00, il testimone passa al Centro per le Comunità Solari per il laboratorio “Ribella”. Un’occasione unica per immergersi nella biocosmesi e imparare a creare prodotti di bellezza rispettosi dell'ambiente e del territorio.

Le mattine di domenica 17 e 24 maggio saranno dedicate alla sostenibilità ambientale e alle energie pulite. Domenica 17 alle 9:30 avrà luogo l’ incontro “Comunità Solare e Geat per la cura dei beni comuni con le scuole per un'alleanza green a Riccione” a cura di Alessandro Romano, referente territoriale dell’associazione Centro per le Comunità solari, e Giovanni Moretti, direttore generale di Geat Srl.

Domenica 24 maggio mattina, il parco del Castello degli Agolanti si trasforma in un’aula a cielo aperto per piccoli esploratori e loro famiglie. L’appuntamento è doppio, alle 9:30 e alle 11, per una mattinata all’insegna della natura: si parte con una passeggiata guidata tra i boschi insieme a Cristian Guidi, esperto forestale, per poi passare all’azione con il workshop “Piccoli eco-eroi”. Insieme ai referenti dell’associazione Futuro verde aps, i bambini potranno divertirsi a creare delle vere bombe di semi, imparando in modo creativo come aiutare la biodiversità a rifiorire.

Nel pomeriggio domenicale (24 maggio) l'esperto Marco Capelli, musicista e musicoterapeuta, accoglierà bambini e genitori all'interno di laboratori musicali interattivi.

Sabato 23 maggio avrà luogo l’incontro dedicato alle narrazioni animate e teatrali curate dall’esperto Giuseppe Pecci, con un focus sul tema del viaggio interculturale come esplorazione che supera i confini fisici per diventare dialogo tra culture e identità.

Infine, lunedì 25 maggio si terrà l’evento di chiusura condotto da Ester Sabetta, pedagogista e studiosa dell’arte e dei linguaggi espressivi. Il focus, intitolato “Materia in movimento: tra scultura e artisti nella contemporaneità”, sarà dedicato all’approfondimento dell’arte scultorea, rendendo un omaggio speciale allo scultore riccionese Lorenzo Canducci.

Per tutta la durata dell’esposizione, le classi potranno accedere al Castello degli Agolanti al mattino per visite guidate, su calendario concordato con i singoli docenti.





