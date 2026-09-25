Riccione al G20Spiagge: "La notte è una risorsa economica"

Al Summit di Lignano la delegazione riccionese porta il modello del clubbing e del turismo congressuale. PalaRiccione: nel 2025 ricavi oltre 7,2 milioni

Riccione porta al G20Spiagge la propria idea di turismo, costruita non soltanto sulla spiaggia e sulla stagione estiva, ma anche sulla vita notturna, sugli eventi e sul settore congressuale. È questo il filo conduttore degli interventi della delegazione riccionese al IX Destination Summit delle Comunità Marine, concluso oggi a Lignano Sabbiadoro.

A rappresentare la città sono stati la sindaca Daniela Angelini, delegata al Commercio per il network, la vicesindaca Sandra Villa e la presidente di New PalaRiccione Eleonora Bergamaschi. Il confronto ha affrontato alcuni dei nodi che riguardano le principali località costiere italiane: gestione dei flussi turistici, sovraffollamento, trasformazione dei waterfront, turismo di alta gamma e destagionalizzazione. Per Riccione, due elementi sono stati messi in particolare evidenza: l'intrattenimento notturno e il turismo congressuale. Sul primo fronte, Angelini ha ripercorso l'evoluzione della città, dai dancing degli anni Sessanta ai grandi locali collinari degli anni Ottanta e Novanta, fino alla contaminazione attuale tra clubbing, teatro e arti performative.

"L'intrattenimento e la vita notturna non sono mai stati per Riccione una semplice appendice della stagione o una pura questione di ordine pubblico", ha spiegato la sindaca. "Rappresentano un pezzo fondamentale della nostra identità, un potente motore di promozione del brand e una straordinaria leva di destagionalizzazione". Da qui il modello definito da Angelini come "economia circolare del divertimento": la musica in spiaggia accompagna il tramonto, la serata prosegue nei pubblici esercizi del centro e, dalla notte inoltrata, si sposta nei locali e nelle discoteche delle colline. Un sistema che, secondo la sindaca, deve essere accompagnato da strumenti per governare i flussi e garantire la sicurezza.

Nel suo intervento Angelini ha citato anche il presidio degli arrivi alla stazione ferroviaria, la regolamentazione degli orari della musica e il contrasto ai Pr abusivi, indicando nella collaborazione con le forze dell'ordine uno degli strumenti per affrontare i cambiamenti legati alla movida. Nel quadro della proposta riccionese rientrano anche realtà storiche come il Cocoricò e il nuovo Space. L'altro pilastro è il congressuale. Al Summit Eleonora Bergamaschi ha illustrato i numeri di New PalaRiccione, sottolineando il ruolo del Palazzo dei Congressi nell'allungamento della stagione turistica. Nel 2024 la struttura ha ospitato 93 eventi, con circa 95mila presenze e 235 giornate lorde di occupazione.

Anche i ricavi hanno seguito una crescita significativa: dai 5,1 milioni di euro del 2019 si è passati ai 6,5 milioni del 2024, fino a superare i 7,2 milioni nel 2025, con un incremento di oltre il 40% rispetto al periodo precedente alla pandemia e un utile netto di circa 267mila euro. "Il Palazzo dei Congressi non è un semplice contenitore ma un vero e proprio strumento economico di destinazione", ha detto Bergamaschi. Il vantaggio, secondo la presidente, è anche nella posizione della struttura, a meno di un chilometro da hotel, ristoranti, negozi e mare. "Questo consente di offrire un'esperienza a misura d'uomo che trasforma gli eventi in pernottamenti, consumi e reputazione duratura per l'intera comunità".

Sul tavolo del G20Spiagge è finita infine anche la richiesta di un nuovo riconoscimento per le principali località turistiche costiere. I Comuni del network, che complessivamente registrano circa 55 milioni di presenze, chiedono il riconoscimento dello status di "Comunità Marine", con l'obiettivo di tenere conto, nella distribuzione delle risorse e nella definizione dei fabbisogni, della popolazione effettivamente presente durante la stagione turistica e non soltanto dei residenti anagrafici. Tra le richieste avanzate figurano inoltre maggiore tutela per gli assi commerciali balneari, norme specifiche per il demanio, risorse per la cura dell'ambiente costiero e strumenti per rafforzare gli organici delle forze di polizia e l'accoglienza dei lavoratori stagionali.