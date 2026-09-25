Riccione, al Playhall un autunno da migliaia di atleti

Da trampolino e pickleball alla scherma, dal judo alle freccette: il palazzetto di viale Carpi ospita gare nazionali e internazionali

Il Playhall di Riccione si prepara a un autunno fitto di appuntamenti sportivi. Da fine settembre a dicembre il palazzetto di viale Carpi sarà teatro di competizioni nazionali e internazionali, raduni e manifestazioni che porteranno in città migliaia di atleti, con discipline che spaziano dal trampolino elastico al pickleball, dalla pole dance alla scherma, fino al judo, alle freccette, all'indoor cycling e alla ginnastica.

Il primo grande appuntamento è quello con il trampolino elastico: dal 30 settembre al 4 ottobre sono in programma l'Aere Trampoline Cup e la World Cup-World Gymnastics, con partecipanti provenienti da 30 Paesi. Subito dopo sarà la volta del pickleball, protagonista dal 9 all'11 ottobre con il Riccione Italy Riviera Open 2026, pensato per richiamare giocatori e pubblico attorno a una disciplina in forte crescita. Il 17 e 18 ottobre il Playhall ospiterà invece la Coppa Italia di Pole & Aerial Dance, con circa 300 atleti di tutte le età impegnati nelle specialità della pole dance, dei tessuti aerei, dell'amaca aerea, del cerchio aereo e degli attrezzi misti.

Ancora più numerosa sarà la presenza della scherma: dal 23 al 25 ottobre sono attesi oltre 800 atleti della Federazione italiana scherma per la qualificazione di spada riservata alle società del Centro-Nord Italia. Nello stesso fine settimana si svolgerà anche la prima giornata della Club League, con match validi per la corsa al titolo italiano a squadre. L'ultimo weekend di ottobre sarà dedicato al judo, con due appuntamenti in contemporanea: il Campionato nazionale Aics, che coinvolgerà oltre 500 atleti, e il Campionato nazionale Csen, con circa 1.400 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Novembre manterrà alto il ritmo. Il 14 e 15 scenderanno in pedana oltre 700 atleti per le finali del campionato nazionale a squadre di freccette. Dal 20 al 22 toccherà invece all'indoor cycling con gli International Master Days 2026, tra sessioni dimostrative e momenti formativi, per circa 1.500 partecipanti. Dal 26 al 29 torneranno infine le discipline aeree e verticali con la World Cup Pole & Aerial Dance. Dicembre si aprirà con la 22esima edizione del Fitkid European Championship e la quinta Acro Free Dance European Cup, manifestazioni dedicate a una disciplina che unisce ginnastica artistica e ritmica, aerobica e danza. Dall'11 al 13 dicembre saranno invece circa 700 le giovani ginnaste attese per il Campionato nazionale allieve Gold di ginnastica artistica femminile.

Il calendario proseguirà fino alle festività natalizie con gli appuntamenti delle società sportive riccionesi: il 19 dicembre sarà la volta di Ginnastica Riccione, il 20 dicembre Pattinaggio Riccione proporrà il Gran Galà di Natale, mentre il 23 dicembre l'Acrobatic Team Riccione porterà in scena il proprio saggio di ginnastica acrobatica con 300 atleti. "Il Playhall è una risorsa strategica per il nostro sistema sportivo", sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore allo Sport Simone Imola, evidenziando la capacità della struttura di ospitare competizioni di alto livello e discipline emergenti. Per l'amministrazione, un calendario così articolato contribuisce anche alla destagionalizzazione del turismo, mentre la presenza delle società locali e dei giovani atleti rafforza il legame tra gli eventi e la comunità cittadina.