Riccione, al via CiocoPaese: un weekend di festa per i 104 anni del Comune

Il borgo si anima tra cioccolato artigianale, concerti, mostre, laboratori e la maxi torta di compleanno

Un’esplosione di dolcezza e allegria: è iniziato con il miglior auspicio il lungo weekend di “CiocoPaese”, la manifestazione che ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni per il 104° Compleanno di Riccione Comune autonomo.

Fin dal tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 ottobre, il cuore del borgo storico di Riccione Paese si è riempito di gente attratta dai profumi e dai colori della festa più golosa dell’anno. Protagonisti assoluti i maestri e gli artigiani del cioccolato giunti da tutta Italia, con le loro prelibatezze della tradizione affiancate a creazioni originali e innovative. A dare il ritmo alla prima serata della manifestazione è stata l’energia travolgente del gruppo Wild Angels, che ha fatto ballare e divertire il pubblico a passo di musica country, regalando momenti di grande convivialità e festa condivisa.

“Ciocopaese” e le celebrazioni per il Compleanno di Riccione proseguono nel fine settimana con appuntamenti e iniziative per tutti.

Sabato 17 ottobre: musica dal vivo e balli, sfilate in costume e danza sportiva

Oggi pomeriggio, dalle ore 16:00 in piazza Unità, prenderà il via la terza edizione della rassegna “Sogna Riccione Sogna”, che porterà sul palco i cantautori emergenti del territorio: Davitralenuvole, la formazione Le Storie Di Lisa, Pietro Motta e la cantante riccionese Michelle, affermatasi all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor. In contemporanea, dalle ore 16:00 alle 17:30, il centro storico si animerà con l’affascinante sfilata in costume di Lady Camelot. Al termine delle esibizioni pomeridiane, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “S. Savioli” distribuiranno alla cittadinanza lo speciale dessert monoporzione da loro realizzato e ideato per l’anniversario. La serata proseguirà poi alle ore 20:00 con l’energia rock della band Different Soul, per lasciare spazio alle ore 21:00 al concerto dei Joe Dibrutto con la loro travolgente selezione di brani disco music anni Settanta.

Domenica 18 ottobre: inaugurazioni delle mostre a Villa Franceschi, maxi torta di compleanno e concerti, festa del dialetto, laboratori di archeologia e visita guidata

Domani, a Villa Franceschi a partire dalle ore 11:30, si terrà l’inaugurazione di due progetti espositivi: la mostra “Vissi d’arte. Da un sogno, una storia”, nata per celebrare il cinquantenario del Centro Arti Figurative attraverso le opere dei suoi fondatori (visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e il venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalla 16:00 alle 19:00) e la mostra fotografica e multimediale “Liquida Riccione”, curata dagli studenti del Liceo artistico Volta-Fellini e incentrata sui cambiamenti paesaggistici autunnali della città (visitabile negli orari di apertura della biblioteca: dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50, il lunedì dalle 14:00 alle 18:50). A seguire è previsto un aperitivo curato dagli allievi dell’Istituto alberghiero Savioli.

Alle ore 15:30, piazza Unità tornerà a riempirsi di note con la seconda tappa di “Sogna Riccione Sogna”, condotta da Simona Mulazzani e dedicata agli allievi delle scuole di musica locali: Musicantiere, Giocamusica e Istituto musicale Gaspare Tirincanti. Alle ore 18:00, piazza Unità ospiterà il tradizionale taglio della maxi torta di compleanno, realizzata dal Maestro pasticcere e cioccolatiere Paolo Staccoli e offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti per celebrare insieme alla comunità.

Sempre nel pomeriggio di domani, dalle ore 16:00, lo storico parco della Resistenza ed la sede di Famija Arciunesa ospiteranno la “Festa della Casa della Micia”, iniziativa nata dall’esperienza del gruppo della “Maratona del dialetto” e dedicata alla memoria cittadina, alle tradizioni e alla valorizzazione del dialetto come patrimonio culturale immateriale della comunità.

Protagonisti dell’incontro saranno Alida Bernabè, Stefania Fagioli, Glauco Selva, Pier Paolo Gabrielli, Mario Tonini e Mauro Vannucci, con testi e componimenti inediti che dialogheranno con le opere di autori particolarmente cari all’associazione, come Edmo Vandi, Giuseppe Lo Magro e Aldo Bagli, detto “Nasin”. Dalle ore 18:00 la festa si sposterà all’aperto con un momento conviviale a base di castagne e vin brûlé.

Per le famiglie e i bambini, dalle ore 16:00, è in programma l’appuntamento con le “Domeniche al museo per famiglie” al Centro della Pesa (viale Lazio, 10) dal titolo “Modello, incido ed excido. Forme ceramiche dell’Età del Bronzo”: un laboratorio dedicato alla produzione e decorazione della ceramica attraverso la sperimentazione di tecniche e forme dell’Età del Bronzo, a cura degli archeologi Lorenzo Bonazzi e Andrea Tirincanti.

Alle ore 16:30 visita guidata alla mostra fotografica “Riccione. Dall’album dei ricordi” allestita nella biblioteca con immagini storiche dei principali monumenti ed edifici realizzate tra il 1920 e il 1960.

Lunedì 19 ottobre: iniziative didattiche nel giorno della ricorrenza

Il programma celebrativo si chiuderà lunedì 19 ottobre, nel giorno esatto della nascita del Comune, con l’evento formativo “I giardini raccontano. Leggere le tracce presso Villa Lodi Fé”. Dedicata agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, la mattinata proporrà un percorso storico e botanico a cura di Città Teatro, arricchito dai contributi di Loris Bagli, le interpretazioni teatrali di Francesca Airaudo e un quiz interattivo ideato da Francesco Cesarini per sensibilizzare i giovani sulla cura dei beni pubblici. L’iniziativa è promossa con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Riccione. Il Progetto dell'Associazione Città Teatro è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna L.R. n. 7/2020, Passeggiate Patrimoniali – Natura e Cultura” e con il patrocinio del Comune di Riccione.