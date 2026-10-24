Riccione, al via gli incontri nei quartieri: a San Lorenzo focus su ex Mattatoio e viabilità

La sindaca Daniela Angelini e la giunta hanno incontrato i residenti al Centro di quartiere di viale Bergamo

Una forte partecipazione di cittadini ha segnato, nella serata di venerdì 23 ottobre al Centro di Quartiere di viale Bergamo, l’avvio ufficiale di “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, il ciclo di incontri pubblici che vedrà la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale fare tappa in tutti i quartieri della città fino al prossimo 15 dicembre.

Un momento di confronto diretto nato per illustrare i cantieri conclusi, le opere in corso e le prospettive di sviluppo strategico, con un ampio spazio riservato all’ascolto dei residenti, alle segnalazioni e al dialogo con le famiglie e le attività della zona.

San Lorenzo: rigenerazione urbana, viabilità e sicurezza

E’ stato illustrato nel dettaglio il piano di interventi che sta trasformando il quartiere di San Lorenzo, con in primo piano il recupero dell’ex Mattatoio in viale Bergamo, ormai in dirittura d’arrivo. Nei prossimi mesi la struttura sarà consegnata alla città come nuovo Hub dell’inclusione e dei giovani, recuperando oltre 31mila metri quadrati di spazi vivi e regalando al quartiere un parco verde di 6.500 metri quadrati.

Nel corso dell’incontro è stato annunciato anche l’avvio del progetto per la realizzazione del nuovo campo in erba sintetica all’interno del centro sportivo di San Lorenzo. Ampio spazio è stato dedicato alla viabilità e alla cura delle strade: sono stati ricordati gli ammodernamenti degli acquedotti e la riasfaltatura dell’intero comparto a mare di viale San Lorenzo, gli interventi su viale Veneto (nel tratto a monte del cavalcavia), viale Bergamo compreso il parcheggio, viale Murano, viale Como, viale Monza e viale Lodi, oltre alla riqualificazione di viale Bressanone - e i viali limitrofi - con il ripristino del collettore fognario.

Gli interventi sulla viabilità e sulla sicurezza

Sul fronte dei collegamenti, l’amministrazione comunale ha evidenziato l’apertura della nuova bretella tra viale Udine e viale Venezia, la sperimentazione della rotatoria tra viale Bergamo e viale San Lorenzo e il cantiere della nuova pista ciclabile destinata a connettere il quartiere con gli impianti sportivi, la zona del cimitero vecchio e il mare. La sicurezza e il decoro sono stati ulteriormente potenziati con l’attivazione della videosorveglianza su viale Veneto e sulla piazza principale, la bonifica del suolo dalle radici affioranti davanti alla scuola di viale Bergamo, il restyling della palestra con l’area ginnica all’aperto e l’efficientamento della mensa scolastica.

La scelta di incontrare i quartieri

“Essere qui stasera ha un significato profondo — ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini —. Ho sempre preferito la vita reale: guardarci negli occhi, parlarci di persona e ascoltare. Quando siamo partiti sapevamo che c’era da lavorare con decisione sull’oggi e sul domani. Le grandi scelte strategiche e la cura della vita di tutti i giorni devono camminare insieme: uscire dal palazzo comunale e venire dove vivete per metterci la faccia è il nostro modo di amministrare”.

La visione generale per il futuro di Riccione

Gli interventi dedicati a San Lorenzo si inseriscono nella visione d’insieme presentata dalla prima cittadina per lo sviluppo della città, sostenuta da oltre 75 milioni di euro di investimenti pubblici. Un piano complessivo che comprende le grandi opere di rigenerazione urbana — come il completamento del nuovo viale Ceccarini, le nuove banchine del porto già realizzate e i progetti per le nuove darsene, i Giardini Montanari al via a novembre, la riqualificazione di corso Fratelli Cervi e il nuovo Lungomare del Sole atteso per la primavera 2027 — affiancate da una cura capillare del territorio con 150 strade asfaltate, 18 chilometri di marciapiedi e l’ammodernamento delle reti fognarie. Nel bilancio strategico rientrano la svolta sulla sicurezza con agenti a presidio costante, street tutor e il raddoppio delle telecamere da 91 a 177, gli investimenti sulle scuole e sullo sport, la riapertura dello Spazio Tondelli e il futuro Star Museum all’ex Fornace Piva, fino al rafforzamento dei servizi sociali e del welfare cittadino.



