Riccione, al via gli incontri nei quartieri: si parte da San Lorenzo

Venerdì 23 ottobre la sindaca Daniela Angelini e la Giunta incontrano i residenti al Centro di Quartiere per fare il punto su lavori, progetti e criticità

Prende il via da San Lorenzo il nuovo ciclo di incontri pubblici “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, il viaggio nei quartieri promosso dall’amministrazione comunale per favorire un confronto diretto e partecipato con la cittadinanza. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 23 ottobre, alle ore 20:45, presso il Centro di Quartiere in viale Bergamo. Durante la serata, la sindaca Daniela Angelini e la Giunta comunale illustreranno i principali interventi realizzati, i progetti in corso e le prospettive di sviluppo dedicate in modo specifico alla zona di San Lorenzo, lasciando ampio spazio all’ascolto dei residenti, alle loro proposte e alle segnalazioni di eventuali criticità.

Un percorso di partecipazione esteso a tutti i quartieri

L’iniziativa di San Lorenzo rappresenta solo la tappa inaugurale di un ampio viaggio di ascolto e condivisione che toccherà capillarmente tutte le zone di Riccione. Fino al 15 dicembre, la prima cittadina e gli assessori visiteranno ogni zona della città per presentare il bilancio dei risultati raggiunti e la visione strategica per il futuro della città. Dalle grandi opere di rigenerazione urbana fino alla cura quotidiana del territorio, il percorso intende rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità, affrontando da vicino i temi di maggiore interesse per ciascun quartiere.



