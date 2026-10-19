Santarcangelo, al via i lavori per la nuova rotatoria sulla via Emilia

Interventi preparatori in corso all’altezza del cimitero centrale, in vista dell’opera prevista nel 2027

Prende forma il processo di trasformazione e messa in sicurezza dell’ingresso ovest di Santarcangelo lungo la via Emilia: mentre sono in fase di ultimazione gli interventi alla nuova ciclabile di collegamento, sono infatti iniziati da qualche settimana e proseguiranno fino ai primi mesi del 2027 i lavori propedeutici alla realizzazione della rotatoria all’altezza del cimitero centrale. La prima fase dell’intervento è finanziata dal contributo di sostenibilità derivante dall’accordo siglato nel 2018 dall’Amministrazione comunale con l’azienda Italpack nell’ambito del Piano operativo comunale 1, impiegato per finanziare uno stralcio della realizzazione della rotonda all’incrocio tra le vie Emilia e Santarcangelo-Bellaria.

Nei giorni scorsi sono iniziati i primi lavori di tombinatura di parte dei fossi – dal lato del cimitero centrale e fino al fiume Uso l’intervento è già stato realizzato nell’ambito del Pua dell’azienda Centro Petroli Baroni – di predisposizione dell’illuminazione pubblica, sistemazione dell’impianto fognario e ai sottoservizi per l’intera area e la futura rotatoria.

Rotatoria ricavata grazie alla cessione di porzioni di proprietà da parte dei privati (CTS, Canducci GMP, Centro Petroli Baroni, Guerrino Guerra) tramite accordi bonari con l’Amministrazione comunale: opera già inserita nel piano triennale dei lavori pubblici per il 2027, che avrà un raggio complessivo di 21 metri e un raggio di 14 metri nell’isola verde centrale e che sarà ultimata dal Comune che subentrerà al privato.

Il progetto seguirà le indicazioni di Anas, che nel 2024 ha firmato una convenzione con l’Amministrazione comunale: una volta terminata, la rotatoria sarà ceduta in proprietà ad Anas, ma spetterà al Comune effettuare la manutenzione dell’isola verde centrale, mentre i privati si occuperanno di quella delle aree verdi cedute all’Amministrazione.

“Proseguiamo la messa in sicurezza della via Emilia che negli anni ha visto interventi ai vari accessi, attraversamenti in sicurezza e semafori a chiamata. Con la realizzazione di questa nuova infrastruttura agevoleremo e fluidificheremo i flussi di traffico, visto che consentirà di vietare la svolta a destra e l’attraversamento della via Emilia”, dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti, la vice con delega ai lavori pubblici Michela Mussoni e l’assessora all’urbanistica Angela Garattoni, che oggi hanno fatto un sopralluogo in cantiere insieme ai tecnici del settore territorio, ai progettisti e alla proprietà.

“Oltre alle opere propedeutiche alla realizzazione della rotatoria, dai Pua siglati con le aziende Italpack, Adriauto, Simpatia e Baroni arriveranno dotazioni pubbliche per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro che daranno un nuovo volto all’ingresso ovest della città grazie a un complesso e organico intervento di riqualificazione dell’area” aggiungono gli amministratori.

Nel dettaglio, con i quattro distinti interventi saranno ceduti all’Amministrazione comunale oltre 10mila metri quadrati di verde pubblico, parte del quale diventerà un corridoio verde in cui transiterà la pista ciclopedonale (circa 700 metri lineari) che collegherà, attraverso via Andrea Costa, i comparti con San Bartolo e il capoluogo, oltre a fungere da fascia di mitigazione. Circa un centinaio i parcheggi pubblici delle nuove dotazioni, a cui si aggiunge l’ampliamento con 100 posti auto di quelli a disposizione del cimitero centrale, in fase di ultimazione in questi giorni, mentre una strada di arrocco di circa 200 metri parallela alla via Emilia garantirà una maggiore sicurezza negli ingressi e nelle uscite ai comparti di Adriauto e Italpack.

A queste dotazioni pubbliche se ne aggiungono altre non visibili, ma altrettanto strategiche che riguardano soprattutto la realizzazione e la riqualificazione degli impianti fognari lungo la via Emilia che andranno a scaricare le acque meteoriche direttamente nel Fiume Uso e di via Tazio Nuvolari risolvendo la criticità presente da diversi anni su via Andra Costa all'altezza dell'intersezione con via San Bartolo.