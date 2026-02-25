Riccione, al via i lavori alla rete idrica in viale Rimini: cambiamenti alla viabilità

Intervento di riqualificazione delle condotte tra i viali Montefiore e Romagna, traffico modificato fino al 6 marzo

Hanno preso il via nel pomeriggio di ieri i lavori di riqualificazione della rete acquedottistica cittadina in viale Rimini, nel tratto compreso tra i viali Montefiore e Romagna. L’intervento, curato dai tecnici di Hera, rappresenta un passaggio fondamentale per l'ammodernamento delle condotte idriche della zona e comporterà scavi di una certa profondità, in particolare all’altezza dell’incrocio tra i viali Rimini e Romagna. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, la viabilità dell’intera area è stata modificata e resterà soggetta a variazioni presumibilmente fino a venerdì 6 marzo.

Come cambia la viabilità della zona

Attualmente il tratto stradale tra viale Rimini e viale Montefiore è chiuso al traffico veicolare. Per ovviare alla chiusura, è stato predisposto un piano di deviazioni che invita gli automobilisti diretti a nord lungo viale Rimini a svoltare obbligatoriamente a sinistra già all’altezza di viale Piacenza, così da immettersi su viale Castrocaro e proseguire la marcia.

Per quanto riguarda invece il raggiungimento della zona compresa tra viale Romagna e viale Emilia, il nuovo assetto viario prevede che i conducenti — con l’esclusione dei soli residenti — transitino lungo viale Castrocaro per poi scendere da viale Emilia fino a viale Bologna, individuato come punto di snodo principale per l’accesso alle aree interne del quartiere. L'amministrazione comunale e Hera invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata.