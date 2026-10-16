Riccione, al via i lavori in viale Montebianco per la pista ciclabile

Il cantiere parte lunedì 19 ottobre e servirà a completare l'anello ciclopedonale di 1,8 chilometri. Previsti un attraversamento protetto e un'isola salvagente all'incrocio con viale Castrocaro.

Un'isola salvagente al centro della carreggiata, un attraversamento pedonale illuminato e nuove corsie protette per chi si sposta a piedi o in bicicletta. A Riccione si apre una nuova fase dei lavori per completare il grande anello ciclopedonale cittadino. Lunedì 19 ottobre partirà il cantiere in viale Montebianco, con un intervento che punta anche a mettere in sicurezza l'incrocio con viale Castrocaro, teatro in passato di gravi incidenti stradali.

Il nuovo tratto si collegherà alla pista già realizzata nel Giardino Perlasca, affacciato su viale Bologna, e andrà a ricongiungersi con i lavori avviati in viale Monterosa, all'altezza dell'ingresso dello Stadio del Nuoto. L'obiettivo è chiudere un percorso continuo dedicato alla mobilità dolce, pensato per collegare diverse aree sportive e verdi della città.

Il punto più delicato riguarda l'incrocio tra viale Castrocaro e viale Montebianco. Qui il progetto prevede una modifica della carreggiata per indurre gli automobilisti a rallentare e ridurre le manovre considerate pericolose. Sarà realizzata un'isola salvagente centrale e verrà introdotto il divieto di svolta a sinistra in viale Montebianco per i veicoli diretti verso Rimini. L'intersezione sarà inoltre dotata di un attraversamento pedonale protetto, ad alta visibilità, colorato di rosso e provvisto del sistema tecnologico SicurLed. L'anello ciclopedonale avrà una lunghezza complessiva di circa 1,8 chilometri, con corsie dedicate e protette larghe 2,5 metri. Il tracciato parte da viale Giulio Cesare, in prossimità del ponte romano accanto al cimitero vecchio, prosegue verso il Centro sportivo e la zona di San Lorenzo, costeggia gli impianti del baseball e del nuoto, attraversa il Parco della Resistenza e arriva al Giardino Perlasca in viale Bologna.

Alcuni segmenti sono già completati. Il tratto di viale Giulio Cesare tra il ponte romano e viale Romagna è stato colorato di rosso per aumentarne la visibilità. È stato realizzato anche il percorso che da viale Romagna attraversa l'area verde e costeggia la Statale 16 fino allo Stadio del baseball. Completano gli interventi la rampa ciclopedonale di viale Bologna, che collega piazza XX Settembre al Parco della Resistenza e al Giardino Perlasca. «Siamo giunti al momento conclusivo di quest'opera pubblica dedicata alla mobilità dolce e alla sicurezza stradale, i cui lavori termineranno nei primi mesi dell'anno prossimo», dichiara la sindaca Daniela Angelini. La conclusione del cantiere è quindi prevista nei primi mesi del 2027.